"Sci…Volare a scuola Plus: Un futuro di sport, natura e opportunità per i giovani della Valle d'Aosta

Il nuovo progetto, ideato per le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta, rappresenta una continuità del precedente, che si rivolgeva alle classi prime, ma con l'intento di estendere e approfondire l'offerta formativa incentrata sugli sport invernali. La novità di "Sci…Volare a scuola Plus" sta nell'introduzione di un programma che prevede tre giornate sui campi da sci, rispetto alla precedente edizione che ne comprendeva solo una. L'iniziativa ha come obiettivo non solo quello di avvicinare i giovani allo sci, ma anche di favorire una più profonda conoscenza del territorio montano, che per la maggior parte degli studenti è parte integrante della loro vita quotidiana.

L'approccio di questa iniziativa è quello di incentivare la crescita motoria e sportiva degli studenti, nonché lo sviluppo di competenze trasversali. Gli assessori coinvolti nel progetto, Luigi Bertschy, Jean-Pierre Guichardaz e Giulio Grosjacques, sottolineano l'importanza di questo programma per i ragazzi, poiché non solo permette di perfezionare le capacità motorie generali degli alunni, ma stimola anche altre abilità fondamentali come il problem solving, la collaborazione e il rispetto delle regole. Gli assessori evidenziano inoltre che l'opportunità di imparare a praticare sci alpino e nordico sotto la guida dei Maestri di Sci valdostani non è solo una forma di svago, ma una porta aperta verso la possibilità di intraprendere una carriera in futuro. In questo senso, "Sci…Volare a scuola Plus" non è solo un’attività ludica, ma può diventare un trampolino di lancio per quei ragazzi che sviluppano una vera passione per lo sci, che oggi potrebbe sembrare un semplice divertimento, ma che domani potrebbe trasformarsi in una professione.

Le località scelte per questa edizione del progetto sono Rhêmes-Notre-Dame e Torgnon, due stazioni sciistiche che rappresentano il cuore pulsante dell’offerta turistica e sportiva valdostana. Qui i ragazzi, per tre giorni, non solo potranno fruire liberamente delle strutture delle due località, ma saranno anche impegnati in lezioni di sci alpino e nordico, tenute dai maestri di sci. L’iniziativa si configura come un’occasione unica per gli studenti di vivere una parte del loro percorso scolastico immersi nella natura, un’esperienza che, oltre a essere educativa, si presenta come un momento di crescita personale e di apprendimento all’insegna della salute e del benessere fisico.

Un aspetto fondamentale che ha reso possibile l’attuazione di questo progetto è la collaborazione tra diversi attori locali. In particolare, il progetto ha visto il coinvolgimento dell’ASIVA (Associazione valdostana dei maestri di sci), dell’AVMS (Associazione valdostana impianti a fune), dell’AVIF (Associazione valdostana albergatori), dell’ADAVA (Associazione valdostana albergatori) e di Confcommercio Valle d’Aosta. La sinergia tra queste realtà ha consentito di mettere in campo un’iniziativa che va al di là del semplice insegnamento dello sci, ma che si propone di coinvolgere tutta la comunità, promuovendo la cultura dello sport invernale e il turismo locale, nonché un approccio integrato alla valorizzazione delle risorse naturali e infrastrutturali della regione.

"Sci…Volare a scuola Plus" rappresenta quindi un’occasione per rafforzare il legame tra i giovani e il territorio, ma anche un modo per avvicinare le nuove generazioni alla montagna, al suo ambiente e alle opportunità che essa offre, sia dal punto di vista sportivo che professionale. Attraverso questa esperienza, gli studenti non solo svilupperanno competenze sportive, ma impareranno anche a conoscere e apprezzare un territorio che, per la sua bellezza e per le sue potenzialità, merita di essere custodito e valorizzato. L'iniziativa, sebbene rivolta in questa fase a un numero limitato di alunni, ha l'intenzione di espandersi nei prossimi anni, coinvolgendo un numero sempre maggiore di scuole e permettendo a un numero crescente di giovani di beneficiare di questa esperienza formativa. Il progetto si inserisce dunque in una visione di lungo periodo, orientata a rendere l'insegnamento dello sci e la conoscenza del territorio una parte integrante del percorso educativo delle future generazioni valdostane.