Les retrouvailles des émigrés valdôtains : un premier rendez-vous à Grenoble pour célébrer l'identité et la solidarité

Cet événement marquait le lancement de l’Arbre de Noël, organisé par l’Union valdôtaine Dauphiné Savoie. Ce rendez-vous symbolique a rassemblé les membres de la communauté valdôtaine autour d’une journée d’échanges et d’amitié. L'Assesseur aux ouvrages publics, au territoire et à l’environnement, Davide Sapinet, a représenté le Gouvernement régional, accompagné d’Alessandro Celi, Président du Comité des Traditions Valdôtaines. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du projet « Mémoire de l’émigration », un programme coordonné par la Fondation Chanoux.

Pour Davide Sapinet, la participation à cet événement fut un moment de grande satisfaction : « C’est avec grand plaisir que j’ai participé à la célébration de Grenoble, symbole de l'union et du partage. L'Arbre de Noël est non seulement une fête, mais un véritable pilier de notre identité commune, un moment pour se souvenir de nos racines tout en accueillant chaleureusement l’avenir. Nous savons tous comme il peut être difficile de quitter sa terre natale et combien le lien qui nous unit à nos origines reste indéfectible. »

De son côté, Alessandro Celi a souligné l’importance de ce rassemblement en rappelant la riche histoire de l’émigration valdôtaine : « C’est toujours un plaisir de rencontrer les émigrés à Grenoble, témoins vivants de l’amour pour la Vallée d'Aoste et de la solidarité dont les Valdôtains à l’étranger ont fait preuve entre le XIXe et le XXe siècle. C’est le fruit le plus précieux de ce phénomène majeur de l’histoire valdôtaine, qui fut l’émigration vers la France et d’autres pays d’Europe et du monde. Leur exemple mérite d’être rappelé et reste un modèle à imiter encore aujourd'hui. »

Ce premier rassemblement n’a été qu’un avant-goût des prochaines rencontres prévues pour 2025, la prochaine étant fixée au 25 janvier à Paris, lors de l’Arbre de Noël de la capitale. Les Associations des émigrés se réuniront à nouveau avec les représentants du Gouvernement régional et une délégation de la Vallée d’Aoste pour célébrer ensemble cette tradition et continuer à renforcer les liens entre la Vallée d'Aoste et ses émigrés.