Auditi i Consiglieri di nomina regionale della Sitrasb - Traforo GS Bernardo

«L'obiettivo della riunione - riferiscono i Presidenti delle Commissioni, Roberto Rosaire (UV) e Antonino Malacrinò (FP-PD) - era quello di acquisire dal CdA le informazioni necessarie per garantire e rafforzare l’azione della partecipazione di maggioranza della Regione Valle d’Aosta nella società. L’incontro ha avuto come focus il ruolo strategico della Sitrasb nel garantire il collegamento internazionale con la Svizzera, elemento fondamentale per lo sviluppo economico e infrastrutturale della regione. Sono stati affrontati temi generali relativi alla situazione economica della società (con un’analisi approfondita del fatturato e degli utili), ai flussi di traffico veicolare (con una distinzione tra veicoli leggeri e pesanti e un’analisi del trend degli ultimi anni) e allo stato di avanzamento dei lavori straordinari di manutenzione, in particolare il rinnovo della soletta di ventilazione.»

Per quanto riguarda il trend dei flussi di traffico e la situazione economica, «è stato evidenziato un significativo aumento dei flussi di traffico, che, dopo una battuta d’arresto dovuta all’emergenza Covid-19, ha ripreso a crescere in modo continuo e progressivo - specificano i Presidenti delle due Commissioni -. La tipologia di transiti si sta progressivamente spostando verso i veicoli leggeri, con un flusso crescente dalla Svizzera verso l’Italia, a conferma della centralità strategica del nostro Paese. Parallelamente, il miglioramento dei flussi si è tradotto in un incremento degli utili, consolidando la solidità economica della società.»

In merito ai lavori di manutenzione straordinaria, i Presidenti Rosaire e Malacrinò evidenziano che «per il rinnovo della soletta di ventilazione, si sta procedendo con attività in orario notturno (22.00-06.00), mantenendo il traffico a senso alternato. Il cronoprogramma è confermato, con l’avvio degli interventi sul tratto di competenza italiana previsto per la primavera del 2025 e il completamento totale dei lavori entro giugno 2026.»