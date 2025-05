Fondemain, solido e in crescita: oltre 191 milioni in gestione e rendimenti in doppia cifra. Un Fondo previdenziale che parla la lingua della Valle d’Aosta

Nonostante un 2024 attraversato da tensioni geopolitiche, tassi ballerini e incertezze macroeconomiche, FONDEMAIN – il fondo pensione negoziale della Valle d’Aosta – si conferma una roccaforte di stabilità e buon governo previdenziale. A sancirlo è l’approvazione, lo scorso 29 aprile, del bilancio al 31 dicembre 2024 da parte dell’Assemblea dei Delegati. I numeri parlano chiaro: crescono gli iscritti, crescono gli attivi, crescono i rendimenti. E, soprattutto, si rafforza un modello territoriale che coniuga prossimità, efficienza e lungimiranza.

Al 31 dicembre 2024 FONDEMAIN conta 8.120 iscritti, +6,3% rispetto ai 7.639 dell’anno precedente. L’incremento netto di 481 adesioni è frutto di un saldo dinamico: 688 nuovi iscritti (+9%) contro 207 uscite. Anche i datori di lavoro associati sono 428, a testimonianza di una rete che si estende e si radica sempre più nel tessuto occupazionale valdostano.

L’attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP), ovvero il patrimonio effettivamente accantonato per pagare le pensioni integrative, ha raggiunto la cifra ragguardevole di 191,6 milioni di euro, in aumento del 9,3% rispetto ai 175,3 milioni del 2023. Numeri che fanno di FONDEMAIN uno degli strumenti previdenziali più robusti del Nord-Ovest.

Il presidente Roberto Francesconi, nel corso dell’Assemblea, ha ricordato il valore di prossimità che solo un fondo pensione negoziale e territoriale può garantire: «Abbiamo mantenuto costi di gestione contenuti, offerto tre comparti di investimento calibrati sui diversi profili di rischio, fornito assistenza personalizzata e versato, solo nel 2024, oltre 3,1 milioni di euro di imposte che restano sul territorio, grazie al meccanismo del riparto fiscale».

Dello stesso tenore l'intervento del direttore generale Luca Merighi, che ha evidenziato «l’importanza strategica della vigilanza sulla qualità della gestione finanziaria e sulla trasparenza delle scelte, in un contesto che resta complesso e incerto».

Il 2024 è stato, per gli investitori previdenziali, un anno da incorniciare. Grazie alla ripresa dei mercati azionari e a una finestra favorevole nel comparto obbligazionario, tutti e tre i comparti di FONDEMAIN hanno registrato rendimenti netti superiori a quello del TFR aziendale, fissato all’1,93%.

Garantito: +3,20% (8,53% cumulato in 10 anni)

Prudente: +7,27% (29,21% cumulato)

Dinamico: +9,30% (49,65% cumulato)

Risultati che confermano la bontà della diversificazione e dell’approccio di lungo periodo, capisaldi dell’investimento previdenziale.

Ma la forza di FONDEMAIN non si misura solo nei bilanci. Nel 2024 il fondo ha erogato oltre 12 milioni di euro tra anticipazioni per spese sanitarie, acquisto della prima casa e altre esigenze degli iscritti. Un sostegno concreto e tempestivo che dimostra come la previdenza complementare non sia solo un investimento sul domani, ma anche una leva di welfare attivo per l’oggi.

Proprio nella sua natura territoriale FONDEMAIN trova una leva competitiva. L’aderente può contare su un rapporto diretto con gli organi del fondo, costi inferiori alla media del mercato, la possibilità di proseguire l’adesione anche in caso di cambio contratto, purché resti sul territorio regionale.

Ma il fondo guarda lontano: «Continueremo a monitorare con attenzione i mercati – ha precisato Merighi – ma senza rinunciare a una politica di investimento che tenga conto anche della sostenibilità, del rischio sistemico e delle opportunità a lungo termine. Perché la previdenza non è una corsa, è una maratona».

Link al bilancio completo: www.fondemain.it