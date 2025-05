Legalità e lavoro: un protocollo per un’economia più trasparente in Valle d’Aosta

Economia e legalità: la Valle d’Aosta si dota di un nuovo strumento per promuovere trasparenza e concorrenza leale.

Venerdì 16 maggio 2025, alle ore 15.30, nel Salone Ducale del Comune di Aosta, sarà firmato un importante Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro. L’accordo ha come obiettivo la promozione dell’ASSE.CO., ovvero l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro: un vero e proprio "bollino di legalità" per le imprese che operano nel rispetto delle norme contrattuali e contributive.

L’ASSE.CO. è una certificazione volontaria che viene rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro alle aziende che ne fanno richiesta, a seguito di una verifica approfondita sul rispetto della normativa in materia di lavoro. Uno strumento tecnico, ma dalle forti ricadute etiche ed economiche, che punta a far emergere comportamenti virtuosi e a contrastare il lavoro sommerso, l’illegalità e il dumping contrattuale.

Il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore Luigi Bertschy saranno presenti alla cerimonia, insieme a Rosario De Luca, Presidente dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, e a Renato Marchiando, Presidente dell’Ordine regionale. L’obiettivo comune è quello di creare le condizioni per un ecosistema economico più sano, dove il rispetto delle regole diventi un vantaggio competitivo e non un ostacolo alla crescita.

Nel contesto economico attuale, segnato da profonde trasformazioni e da crescenti tensioni nel mondo del lavoro, questo tipo di accordi rappresenta un passo avanti concreto. “L’ASSE.CO. – spiegano i promotori – non è solo un adempimento tecnico, ma un vero investimento in reputazione, credibilità e sviluppo sostenibile.”

Al termine della cerimonia, si terrà una tavola rotonda intitolata Un “bollino” per la legalità, con la partecipazione di Simone Cagliano, esperto della Fondazione Studi Consulenti del lavoro, Paolo Gheda, docente dell’Università della Valle d’Aosta, ed Elisa Paolieri, Presidente dell’Associazione nazionale Giovani Consulenti del Lavoro. A moderare il dibattito sarà Daniela Broccolato, Consigliere Nazionale dell’Ordine.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire il valore culturale dell’asseverazione come strumento di educazione civica e come segnale forte verso le nuove generazioni: il lavoro regolare è un diritto, la legalità è un dovere condiviso.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio orizzonte di responsabilità sociale d’impresa e di promozione della cultura della legalità anche in Valle d’Aosta. In un periodo in cui cresce il bisogno di fiducia tra cittadini, imprese e istituzioni, l’asseverazione può diventare un modello da diffondere anche in altri ambiti. Perché la legalità, quando è concreta, non è solo un valore astratto: è un fattore di crescita per tutti.