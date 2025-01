Rincari nel 2025.Gli aumenti “per ora!”

Il 2025 inizia molto male per i consumatori. Infatti, si prevedono una raffica di incrementi in diversi settori, dalle autostrade all’energia, passando per le assicurazioni auto.



Nel 2025, purtroppo, non mancheranno i rincari per luce e gas. Uno dei fattori determinanti è lo stop al fornitore di metano russo all’Europa attraverso l’Ucraina, che ha provocato un aumento del prezzo del metano, che a fine 2024 ha raggiunto quota 50 euro a megawattora. Un trend che porterà aumenti del 18,2% sulle bollette di circa 3,4 milioni di utenti, secondo le stime di ARERA. Questi aumenti riguardano in particolare, per la maggior parte, cittadini di oltre 75 anni, percettori di bonus sociale, soggetti disabili, residenti in moduli abitativi di emergenza o nelle isole minori, che rientrano nel regime di maggior tutela.

Secondo le dichiarazioni di ARERA, per ora non ci sono stati incrementi “drammatici” di prezzi nel settore!

Viaggiare in autostrada costerà di più rispetto al 2024, ma gli sconti all’utenza hanno evitato un aumento del 3%, secondo il MIT. Dal 1° gennaio è in vigore un aumento dei pedaggi dell’1,8% sui 2.800 chilometri di Autostrade per l’Italia, dovuto al tasso programmato di inflazione per il 2025.

Le assicurazioni RC auto sono sempre più un salasso, ma il rallentamento dell’inflazione e la stabilizzazione dei tassi potrebbero invertire il trend. A dicembre 2024, le tariffe per un’auto ammontavano mediamente a 643,95 euro, il 6,19% in più rispetto a dicembre 2023. All’aumento delle tariffe si aggiungerà anche l’incremento del cambio classe per più di 585.000 automobilisti che hanno denunciato un sinistro con colpa.