Sale l'attesa per la Foire de Saint-Ours

La Fiera di Sant'Orso 2025 si prepara a essere un evento ancora più straordinario, un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire e celebrare l'autenticità dell'artigianato valdostano. Con la sua 1025ª edizione, la Fiera rinnova la sua tradizione secolare, mantenendo vivo un legame profondo tra il territorio e le sue radici culturali. Il 30 e 31 gennaio, Aosta si trasformerà in un palcoscenico dove l'arte e l'artigianato si fonderanno, dando vita a una mostra che è al tempo stesso una celebrazione del passato e uno sguardo verso il futuro.

La partecipazione di numerosi espositori, tra cui artisti e artigiani locali, permetterà di scoprire una vasta gamma di creazioni che spaziano dalla scultura al legno, alla lavorazione del rame, dalle tecniche di tintura naturale alla modellazione dell'argilla. Questi manufatti, che nascono dalla manualità esperta e dalla passione di chi li realizza, sono il frutto di una tradizione che resiste al passare del tempo, ma che non smette di evolversi. Ogni oggetto racconta una storia, ogni creazione è una testimonianza di un’arte che affonda le sue radici nei secoli, ma che oggi, più che mai, si fa espressione di una comunità viva e dinamica.

Il tema dell’edizione 2025, espresso nel manifesto ufficiale, sottolinea l’elemento della magia e dello stupore. La rappresentazione grafica, con tratti semplici e colori caldi, comunica l’incanto che la Fiera suscita nei suoi visitatori. La scelta di un blu notte come sfondo evoca l’atmosfera suggestiva della "Veillà", la tradizionale festa che accompagna l'inizio dell'evento, quando le cantine si riempiono del calore umano e della gioia di stare insieme. Un’atmosfera che non è solo visiva, ma anche sensoriale, un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

A questa dimensione tradizionale si aggiunge, quest’anno, una novità importante: il Marché Vert Noël ospiterà la decima edizione di "Vers la Foire de Saint’Ours", un’iniziativa pensata per avvicinare ancora di più i visitatori alla storica fiera. Qui, la valorizzazione dell’artigianato valdostano avverrà attraverso dimostrazioni pratiche di tecniche artigianali, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire in diretta le modalità di lavorazione di alcuni dei prodotti più rappresentativi della regione. Non solo un mercato, dunque, ma un’opportunità di entrare in contatto con l’anima più profonda del territorio.

Questa edizione della Fiera di Sant'Orso rappresenta dunque un incontro tra passato e futuro. Nonostante la tradizione secolare, il mondo dell’artigianato valdostano si rinnova, cercando di intercettare le esigenze di un pubblico che è sempre più curioso e attento alle novità, ma che non dimentica il valore della cultura e delle radici. La Fiera di Sant'Orso 2025 si prospetta come un’occasione per scoprire non solo oggetti di straordinaria bellezza, ma anche per vivere un'esperienza che coinvolge e tocca da vicino l'identità della Valle d'Aosta. Chi avrà la fortuna di partecipare sarà protagonista di una vera e propria immersione nella storia, nella cultura e nelle tradizioni, con la consapevolezza che, attraverso l'artigianato, il passato e il presente di questa terra si intrecciano, creando qualcosa di unico e indimenticabile.