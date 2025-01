Aosta: Nuovo avviso di pubblico incanto per vendita Villette Cogne

Il Comune di Aosta ha pubblicato un nuovo avviso di pubblico incanto per la vendita di 15 unità immobiliari situate nel complesso "Villette ex Impiegati Cogne", ubicato tra le vie Pollio Salimbeni, Liconi, Verraz, Elter e corso Battaglione. L'alienazione delle proprietà avverrà tramite un'asta pubblica, con la possibilità di acquisto di singole unità immobiliari se non si perverranno offerte per l'intero lotto.

L'asta è suddivisa in tre lotti. Il lotto A comprende tre unità in via Pollio Salimbeni e due in via Verraz, con un prezzo base d'asta di 681.370 euro. Il lotto B include cinque alloggi in via Verraz e ha un prezzo di partenza di 755.220 euro. Infine, il lotto C comprende cinque unità in via Elter, con un prezzo base di 843.290 euro. Gli interessati hanno la possibilità di fare offerte per singole unità, ma tale opzione verrà presa in considerazione solo se non ci saranno offerte per l'intero lotto.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 28 febbraio 2025. Per maggiori dettagli riguardo alla documentazione relativa ai beni e alle modalità di partecipazione all'asta, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Aosta. Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate esclusivamente via email agli indirizzi indicati nell'avviso.