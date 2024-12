Bilan et perspectives : les vœux du Député Manes pour 2025

Alors que nous clôturons l’année 2024, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères aux unionistes et à l’ensemble des Valdôtains. Ces mois écoulés ont été marqués par des défis importants, notamment en matière d’infrastructures et de mobilité, mais également par des avancées significatives qui témoignent de l’engagement constant pour notre région.

La question des infrastructures en Vallée d’Aoste demeure cruciale. Les problématiques liées aux trafics des tunnels, aux chantiers autoroutiers interminables, aux fermetures ferroviaires et aux travaux sur l’aéroport ont nécessité une attention particulière. J’ai porté ces préoccupations à Rome, en commission et en séance, notamment par des interrogations au gouvernement, afin d’initier un dialogue concret avec les ministères compétents.

La proposition d’un tableau permanent de coordination inter-régionale est l’un des leviers essentiels pour garantir des solutions durables à ces défis. Au sein du Parlement, l’action du groupe des minorités linguistiques, dont je fais partie, a permis de maintenir la voix unique de notre autonomie dans un contexte politique où le gouvernement a déjà sollicité la confiance plus de 40 fois. Notre rôle est de garantir que des réalités comme la Vallée d’Aoste, avec ses spécificités montagnardes et linguistiques, soient écoutées et prises en compte dans les politiques nationales. En parallèle, ma participation à la Commission d’enquête sur les conditions de sécurité et de dégradation urbaine a mis en lumière des défis similaires entre les périphéries urbaines et nos zones de montagne : précarité économique, accès limité aux services et besoin urgent de coordination entre institutions. Je m’engage à ce que ces analyses soient élargies aux territoires intérieurs et montagnards, trop souvent exclus des plans nationaux.

Alors que 2025 s’annonce, nous devons continuer à croire en notre capacité collective à relever les défis. Forte de ses 80 ans d’histoire, l’Union Valdôtaine demeure votre maison et votre voix pour bâtir un avenir solide pour notre communauté. À toutes et à tous, je souhaite une nouvelle année de santé, de paix et de réussite partagée.

Franco Manes

Bilancio e prospettive: gli auguri del Deputato Manes per il 2025

Mentre chiudiamo l’anno 2024, desidero porgere i miei più sinceri auguri agli unionisti e a tutti i valdostani. Questi mesi passati sono stati segnati da sfide importanti, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture e la mobilità, ma anche da progressi significativi che testimoniano l’impegno costante per la nostra regione.

La questione delle infrastrutture in Valle d'Aosta rimane cruciale. I problemi legati al traffico dei tunnel, ai cantieri autostradali interminabili, alle chiusure ferroviarie e ai lavori sull'aeroporto hanno richiesto un'attenzione particolare. Ho portato queste preoccupazioni a Roma, in commissione e in aula, in particolare tramite interrogazioni al governo, al fine di avviare un dialogo concreto con i ministeri competenti.

La proposta di un tavolo permanente di coordinamento inter-regionale è uno degli strumenti essenziali per garantire soluzioni durature a queste sfide. All'interno del Parlamento, l'azione del gruppo delle minoranze linguistiche, di cui faccio parte, ha permesso di mantenere una voce unica per la nostra autonomia in un contesto politico in cui il governo ha già chiesto la fiducia più di 40 volte. Il nostro ruolo è quello di garantire che realtà come la Valle d'Aosta, con le sue specificità montane e linguistiche, siano ascoltate e prese in considerazione nelle politiche nazionali. Parallelamente, la mia partecipazione alla Commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e il degrado urbano ha messo in evidenza sfide simili tra le periferie urbane e le nostre zone montane: precarietà economica, accesso limitato ai servizi e urgente bisogno di coordinamento tra le istituzioni. Mi impegno affinché queste analisi vengano estese anche ai territori interni e montani, troppo spesso esclusi dai piani nazionali.

Mentre il 2025 si avvicina, dobbiamo continuare a credere nella nostra capacità collettiva di affrontare le sfide. Forte dei suoi 80 anni di storia, l’Union Valdôtaine rimane la vostra casa e la vostra voce per costruire un futuro solido per la nostra comunità. A tutti e a tutte, auguro un nuovo anno di salute, pace e successo condiviso.

Franco Manes