Quart: Approvato il bilancio segnato dal continuo aumento dei costi

Il documento contabile è stato proposto in approvazione nei tempi previsti, rispettando tutti i principi contabili, come attestato dalla relazione del revisore dei conti.

Il Vice-Sindaco con delega al bilancio Manuela Bergamasco, dopo aver ringraziato il personale degli uffici comunali e il revisore dei conti per il lavoro svolto in questi mesi, ha proceduto a illustrare le voci principali del bilancio di previsione. Le entrate correnti, ovvero i proventi derivanti dall’Imu, sono pari a 2.400.000 euro, mentre i trasferimenti correnti, tra cui spicca la somma destinata dalla Regione in base alla legge 48, ammontano a 3.351.060 euro. Le entrate in conto capitale di 1.162.551 euro comprendono principalmente la cifra stimata per l’alienazione di Casa Champeille e del centro associazioni di Villefranche, che insieme raggiungono un totale di 905 mila euro. La realizzazione del piano di alienazione consentirà, tuttavia, la costruzione di una nuova sede per le associazioni nel borgo di Villefranche.

Le spese sono un altro aspetto centrale del bilancio, con le spese correnti che incidono per 6.138.612 euro, ovvero il 67,5% dell’intero bilancio. Altri 234 mila euro sono destinati ai rimborsi dei prestiti, con una previsione di circa 90 mila euro in caso di alienazione di beni immobili, mentre 1.425.500 euro riguardano le partite di giro.

Quello approvato è un bilancio che, secondo il Sindaco Fabrizio Bertolin, rappresenta “l’ultimo probabilmente portato in approvazione a questo Consiglio comunale, che prosegue il percorso tracciato in questi primi quattro anni di legislatura, ossia la stabilità dei servizi”. Un obiettivo che, per quanto poco ambizioso, secondo il primo cittadino resta fondamentale: garantire una risposta certa ai cittadini nei servizi concreti e quotidiani. Bertolin sottolinea anche le difficoltà legate all’equilibrio tra entrate e uscite, tra cui l’aumento continuo dei costi e il rinnovo contrattuale dei dipendenti, che ha complicato ulteriormente la gestione del bilancio.

Le aliquote IMU e tutte le tariffe comunali sono rimaste invariate, come anche le indennità di funzione per il sindaco, il vice sindaco e gli assessori, così come i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, che continuano ad essere ridotti come previsto ad inizio legislatura. Questo approccio prudente ha lo scopo di evitare ulteriori aumenti per i cittadini, già chiamati a fronteggiare incrementi nei servizi delegati come la gestione dei rifiuti o l’acquedotto e fognatura.

Quart, con i suoi 4160 residenti, è tra i comuni più popolosi della Regione, e il vasto territorio “abitato” necessita di un continuo investimento per la cura della rete stradale, che si estende su oltre 73 km, e per la gestione dei servizi. Gli interventi previsti sono numerosi, a partire da quelli in corso, come la ristrutturazione dell’alloggio di Champeille, che è destinato a progetti sociali e ristrutturato con fondi del PNRR. Non mancano poi gli interventi in avvio, tra cui l’adeguamento antincendio della scuola media, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la scuola materna di Villair e la regimentazione delle acque del sottopasso di Villefranche, che ogni volta che si verificano forti piogge mette in difficoltà la zona.

Nel 2025, uno degli interventi più rilevanti riguarderà la sistemazione dei muri di sostegno di diversi tratti di strade comunali, così come il collegamento stradale interno e la realizzazione del marciapiede lungo la SS26 in via Mont Emilius a Villefranche, grazie a un contributo regionale di 125 mila euro. “Restano da proseguire nella progettazione”, ha spiegato il sindaco, “il parcheggio di Berthod e gli interventi sull’acquedotto di Chetoz, oltre a quelli relativi ad Avisod e Rossin.”

Infine, il sindaco ha annunciato che il Comune di Quart ha recentemente ottenuto un finanziamento di 115.265 euro ai sensi della L.R. 7/2024, che finanzia interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali. I fondi saranno destinati ai lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado "Don Benigno Favre" e dell’auditorium, intervento fondamentale per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Il costo complessivo dei lavori supera i 150.000 euro e la somma mancante sarà ripartita tra i comuni di Quart, Saint-Christophe e Brissogne, che usufruiscono della struttura.

Come sottolineato dal Sindaco, questo bilancio rappresenta non solo un atto amministrativo, ma una testimonianza di come l’amministrazione abbia scelto di proseguire su un percorso di continuità e stabilità, garantendo servizi essenziali per la comunità, seppur in un contesto di difficoltà economiche e sfide quotidiane.