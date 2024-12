In Valle un salto di qualità per la cura dei tumori femminili e dell’endometriosi

L’Ospedale Beauregard, cuore pulsante dell’assistenza sanitaria nella Valle d’Aosta, ha recentemente accolto una straordinaria innovazione tecnologica che segnerà un’importante evoluzione nei trattamenti chirurgici ginecologici: la colonna laparoscopica di ultima generazione con tecnologia 3D e 4K HD. Questo nuovo strumento è stato pensato per la chirurgia ginecologica oncologica e per il trattamento dell’endometriosi, due aree particolarmente delicate e complesse in cui la precisione e l’alta qualità tecnologica sono cruciali.

L’adozione della nuova colonna laparoscopica rappresenta un passo in avanti significativo per il Centro di Chirurgia Laparoscopica Avanzata dell’Ospedale Beauregard, che già gode di una solida reputazione nella comunità scientifica. Il Dott. Livio Leo, Direttore della SC di Ostetricia e Ginecologia, sottolinea come questa innovazione "potenzi" il centro, consentendo di "compiere un significativo salto di qualità a livello tecnologico", con un impatto positivo diretto sugli interventi chirurgici. Con il nuovo sistema, infatti, è stato possibile trattare tutte le neoplasie del corpo dell’utero e realizzare circa venti interventi chirurgici maggiori in appena due mesi, migliorando in maniera concreta gli esiti clinici per i pazienti.

Grazie alla visione tridimensionale e ad altissima risoluzione offerta dalla tecnologia 3D-4K HD, i chirurghi possono ora distinguere con maggiore chiarezza anche le strutture anatomiche più piccole, difficilmente visibili ad occhio nudo. Questo consente di ottimizzare l’asportazione dei tessuti patologici, riducendo i rischi e preservando al massimo i tessuti sani. Un’altra innovazione importante è rappresentata dalla possibilità di valutare in tempo reale la vascolarizzazione dei tessuti, un vantaggio che si traduce in una riduzione delle complicanze post-operatorie.

Un aspetto distintivo della nuova colonna laparoscopica è la capacità di aspirare i fumi e i vapori generati durante gli interventi chirurgici, una funzionalità che migliora la sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori, rispondendo agli elevati standard di sicurezza post-Covid. Il sistema è dotato anche di filtri particolari che permettono di evidenziare in verde il linfonodo sentinella, migliorando la diagnosi di eventuali metastasi tumorali e permettendo ai medici di modulare la radicalità dell’intervento. Questo ha portato a un aumento della sensibilità diagnostica del 20-30%, consentendo un trattamento più mirato e personalizzato per ogni paziente.

L’implementazione di questo nuovo sistema è stata seguita con grande attenzione dall’Ingegneria Clinica dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, sotto la guida dell'Ing. Yulia Yuzvikova, che ha coordinato l'intero processo di acquisizione e integrazione della nuova tecnologia all’interno del blocco operatorio.

Il miglioramento tecnologico non si ferma qui: grazie alla versatilità del sistema, questa nuova colonna laparoscopica potrà essere progressivamente utilizzata anche da altre specialità chirurgiche che operano nelle sale operatorie dell’Ospedale Beauregard, come la Chirurgia pediatrica, una volta completato il training del personale medico.

L’importanza di questa innovazione è anche sottolineata dall’Assessore alla Sanità Carlo Marzi, che ha ricordato come la Valle d’Aosta stia continuando a investire nell’endometriosi, una malattia che colpisce molte donne e che ha ricevuto un’attenzione particolare da parte della sanità regionale, che ha scelto di rendere disponibili servizi specifici e cure dedicate per i pazienti affetti da questa delicata patologia.

In conclusione, l’introduzione della colonna chirurgica 3D-4K HD rappresenta non solo un avanzamento tecnologico, ma anche un impegno concreto per migliorare la qualità della vita delle pazienti, offrendo trattamenti sempre più precisi, meno invasivi e con tempi di recupero ottimizzati. L’Ospedale Beauregard, con questa nuova tecnologia, continua a essere un punto di riferimento nella cura delle patologie ginecologiche, promuovendo l’eccellenza e l’innovazione nel settore sanitario della Valle d’Aosta.