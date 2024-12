Un Sorriso che Unisce: La Guardia di Finanza di Aosta sostiene la Missione Sorriso con una generosa offerta

L'Associazione Missione Sorriso Valle d’Aosta – Clown Dottori Odv ha ricevuto una donazione speciale, che arriva direttamente dalle mani delle Fiamme Gialle valdostane. Il Comandante del Comando Territoriale della Guardia di Finanza di Aosta, Col. Nicola BIA, ha infatti consegnato al Vicepresidente dell’Associazione, Maurizio Nicolotti, un’offerta benefica frutto di una raccolta interna tra i membri della Guardia di Finanza.

La generosità del corpo delle Fiamme Gialle non si è limitata alla donazione economica, ma ha anche rappresentato un segno di riconoscimento per l'importante ruolo che l’Associazione svolge quotidianamente a favore delle persone più vulnerabili. Come sottolineato dalla Presidente dell’Associazione, Leda Culaz: “Il nostro ventennale si conclude con una notizia che ci fa molto piacere e che dimostra una volta di più dell'attenzione al nostro operato da parte della Comunità.”

Non solo un gesto di sostegno, ma anche un forte messaggio di comunità e coesione. La Presidente ha continuato: “Un sentito ringraziamento alla Guardia di Finanza, Comando Territoriale Aosta, per questa inaspettata azione benefica che ci inorgoglisce.” Le parole di Leda Culaz racchiudono tutta la gratitudine di chi da anni si dedica al sorriso e al sostegno emotivo di chi vive difficoltà, spesso invisibili.

Gesti come questo sono fondamentali per portare avanti il lavoro dell'Associazione. "Gesti come questo non solo sono importanti per la nostra attività, ma dimostrano la grande sensibilità verso il mondo del volontariato", ha affermato la Presidente, ribadendo l'importanza della solidarietà reciproca in un periodo in cui il sostegno alle realtà no-profit è più che mai necessario.

La Missione Sorriso, attraverso il suo impegno quotidiano, continua a portare speranza e gioia, e la donazione ricevuta è un ulteriore stimolo per proseguire nella sua missione. La solidarietà della Guardia di Finanza rappresenta, infatti, un segno tangibile di come ogni piccolo gesto possa fare una grande differenza nella vita delle persone. Un sostegno che non solo aiuta concretamente l’associazione, ma riafferma i valori di umanità e vicinanza che legano la comunità valdostana.