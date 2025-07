La valdostana Ingrid Bredy eletta vice presidente nazionale di Avis

L’Avis Regionale Valle d’Aosta ha annunciato con orgoglio l’elezione di Ingrid Bredy a vice presidente dell’Avis Nazionale per il quadriennio 2025-2028. Si tratta di un traguardo di straordinaria rilevanza per la comunità valdostana, che per la prima volta vede uno dei propri rappresentanti accedere a un ruolo di vertice nella storica associazione italiana dei donatori di sangue.

Un’elezione che ha un valore doppio, perché vede protagonista una donna: elemento di grande significato in un percorso associativo che riconosce sempre più il contributo, la competenza e la leadership femminile.

La nomina di Ingrid Bredy rappresenta il coronamento di un lungo cammino di impegno e dedizione, iniziato nel 2000 come donatrice e poi come dirigente locale dell’Avis Comunale di Gressan, dove è stata promotrice del gruppo Fiamme Gialle, vicepresidente e infine presidente. Dopo essere stata vicepresidente vicaria dell’Avis Regionale, ne è diventata presidente nel 2023, prima donna a ricoprire questo incarico in Valle d’Aosta.

Grazie al suo lavoro tenace, alla visione associativa e alla capacità di creare sinergie sul territorio, Ingrid Bredy si è fatta conoscere e apprezzare anche oltre i confini regionali. La sua elezione è un riconoscimento alla vitalità dell’Avis valdostana, che negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi, aprirsi ai giovani e consolidare una rete capillare di volontari motivati.

«Sono onorata di ricoprire questo ruolo — ha dichiarato Bredy — e ringrazio di cuore il Presidente Oscar Bianchi che mi ha proposta, insieme a tutti i colleghi consiglieri che mi hanno votata. Con umiltà accetto questa responsabilità e sono certa che, tutti insieme, porteremo avanti con determinazione e responsabilità il nome di Avis».

L’Ufficio di Presidenza, che guiderà l’associazione fino al 2028, è così composto:

Oscar Bianchi – Presidente

Luigi Bruno – Vice presidente vicario

Ingrid Bredy – Vice presidente

Maurizio Pirazzoli – Segretario

Lorenzo Ceribelli – Tesoriere

Kelly Belloni

Maria Letizia Gianuario

Giulia Minnillo

Paolo Roccuzzo

L’Avis Regionale Valle d’Aosta ha espresso le più vive congratulazioni a Ingrid Bredy, certa che saprà rappresentare al meglio l’impegno, i valori e la passione che da sempre caratterizzano i donatori valdostani.

L’élection d’Ingrid Bredy à la vice-présidence nationale de l’Avis représente non seulement une grande fierté pour la Vallée d’Aoste, mais aussi un symbole fort de l’engagement, de la compétence et du renouvellement du volontariat. Son parcours témoigne d’une passion profonde pour la solidarité et le don de soi. C’est toute la communauté avisine valdôtaine qui, aujourd’hui, rayonne au niveau national.