L’association « Nos Accents » s'engage activement pour la sauvegarde et la promotion des toponymes valdôtains

L'année 2024 a été marquée par des résultats importants pour l'association « Nos Accents ». Tout au long de l'année, elle a rencontré les élus et dirigeants de la Région et des communes afin de les sensibiliser aux enjeux liés à la toponymie de la Vallée d'Aoste, en mettant en lumière les problèmes rencontrés avec les noms de lieux de la région.

En avril 2024, l'association a franchi une étape importante en passant du statut de simple comité à celui d'association de promotion sociale, conformément aux conditions qui lui ont permis de s'enregistrer dans la base de données nationale des associations (RUNTS).

Le 17 juillet 2024, elle a présenté une étude au Salon Ducal de l'Hôtel de Ville d'Aoste, recensant 270 panneaux toponymiques non conformes à la législation régionale en matière de toponymie. Cette étude a révélé que plus de 7 panneaux sur 10 relèvent des compétences des communes et de la Région. Les erreurs les plus courantes concernaient les noms des communes (68,5%), les noms de hameaux (37,4%) et les fautes d'orthographe (5,5%). Les toponymes les plus fréquemment mal orthographiés étaient Aoste, Châtillon, Saint-Vincent et Pont-Saint-Martin.

Au cours de l'automne et de l'hiver, l'association a eu l'opportunité de rencontrer plusieurs responsables régionaux, dont le Président Renzo Testolin, l'Assesseur aux activités et aux biens culturels Jean-Pierre Guichardaz, l'Assesseur aux transports et à la mobilité durable Luigi Bertschy, et l'Assesseur aux ouvrages publics et au territoire Davide Sapinet. Lors de ces rencontres, l'association a partagé la liste des panneaux non conformes à la législation en vigueur, en soulignant que l'un des panneaux sur quatre relevait de la compétence de la Région. L'association a également proposé des solutions pour améliorer la toponymie sur les bus, dans les gares routières, ainsi que sur les panneaux en gare gérés par RFI.

En collaboration avec l'Assesseur Guichardaz, l'association a sollicité la diffusion des prononciations officielles des communes, enregistrées par le BREL, sur Wikipédia, afin de garantir une meilleure visibilité de ces informations auprès d'un large public. Cette démarche inclut la demande de libéralisation des prononciations sous une licence Creative Commons, ce qui permettrait de partager ces contenus de manière gratuite et libre.

Parallèlement, l'association s'est investie dans le monde numérique, en corrigeant les noms de 15 communes sur Google Maps et de 9 communes sur Apple Maps, ainsi qu'en procédant à des rectifications sur des dizaines de toponymes sur des plateformes telles que Google Maps et OpenStreetMap. Grâce à ces efforts, plus de 3000 toponymes ont été officialisés et un quart d'entre eux sont désormais conformes à la législation en vigueur.

L'association a également pris position pour la défense du toponyme « Le Breuil » en coécrivant une lettre ouverte demandant aux autorités locales de préserver ce nom, jugé plus fidèle à l'histoire de la région que son équivalent fasciste « Cervinia ». Cette question sera abordée au début de l'année 2025, avec des rencontres prévues avec la population de Valtournenche pour discuter de la situation.

Fondée en mars 2024, l'association « Nos Accents » a pour mission de sensibiliser les acteurs publics et privés au respect des toponymes officiels et de promouvoir la sauvegarde d'un patrimoine culturel souvent mal orthographié ou oublié. Par ses actions, elle s'efforce de mettre en lumière l'importance de la toponymie, de la protéger et de l'enseigner à un large public. Elle prévoit également d'organiser des conférences et des séminaires, en plus de produire des études destinées à la recherche et à l'éducation des citoyens.