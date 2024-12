L'Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste apre il 2025 con il tradizionale "Concert du Nouvel An" sotto la direzione di Lino Blanchod

L'appuntamento con la cultura musicale valdostana si fa sempre più atteso, con un evento di grande prestigio che dà il via all'anno nuovo. Il Concert du Nouvel An dell'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste è ormai un appuntamento consolidato nell'ambito della Saison Culturelle 2024/2025, e si terrà domenica 5 gennaio 2025 alle ore 21.00 presso l'Auditorium di Pont-Saint-Martin. Un’occasione imperdibile per il pubblico di godere di una serata all'insegna della musica di qualità, nella cornice accogliente dell'Auditorium, luogo simbolo per la cultura valdostana.

Quello del Concert du Nouvel An non è solo un concerto, ma una vera e propria tradizione che ogni anno porta con sé l’emozione e la magia della musica dal vivo. La serata sarà diretta dal Maestro Lino Blanchod, figura di riferimento per l’Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste. Fin dalla sua creazione, Lino Blanchod ha saputo guidare l'orchestra con grande passione e competenza, trasformandola in un'eccellenza regionale. L'Orchestre, composta da circa 75 musicisti provenienti dalla Valle d'Aosta e dal Canavese, ha acquisito nel tempo una solida reputazione, grazie anche alla sua continua attività concertistica e alle numerose collaborazioni con solisti di fama nazionale. Inoltre, nel 2024 l’orchestra ha avuto l’onore di aprire il prestigioso concorso Flicorno d'Oro di Riva del Garda, testimoniando l’alto livello musicale raggiunto.

La scelta di Lino Blanchod di proseguire il suo impegno alla direzione artistica dell'orchestra non è casuale. Il Maestro ha infatti saputo adattare la sua visione musicale alle peculiarità del territorio valdostano, valorizzando i talenti locali e creando un’esperienza sonora che incanta e coinvolge il pubblico. Con la sua esperienza, Blanchod ha saputo trasformare ogni esecuzione in un viaggio emozionale, dove l’armonia tra le diverse sezioni dell’orchestra crea un’intensa sintonia con gli spettatori. La preparazione meticolosa, la passione per la musica e la cura nei dettagli sono elementi che contraddistinguono ogni suo concerto, contribuendo a rendere unico ogni evento musicale.

Il concerto si inserisce inoltre in un contesto che mira a rendere la cultura sempre più accessibile a tutti, con l’attivazione di un servizio di trasporto gratuito per il pubblico che proviene da diverse località della Valle d’Aosta. Questo servizio, che offre comodi collegamenti tra Courmayeur e Pont-Saint-Martin, è un segno tangibile dell’impegno dell’Assessorato dei Beni e Attività culturali nel rendere gli eventi culturali fruibili dal maggior numero di persone possibile, abbattendo le barriere geografiche e rendendo la cultura un bene condiviso da tutta la comunità.

Un altro aspetto significativo di questo appuntamento è la possibilità di acquistare i biglietti online e presso il Museo Archeologico Regionale, facilitando così l'accesso per tutti gli appassionati. L’evento si inserisce in una programmazione culturale che valorizza la musica come strumento di inclusione e crescita collettiva, rafforzando il legame tra la comunità e la cultura.

In un periodo in cui l’offerta culturale è in continuo cambiamento, il Concert du Nouvel An rappresenta un faro di tradizione e innovazione. La musica, interpretata magistralmente dall'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste e sotto la guida esperta di Lino Blanchod, diventa un linguaggio universale, capace di parlare direttamente al cuore degli ascoltatori. Una serata che si preannuncia emozionante e imperdibile, che celebra la bellezza della musica e l’impegno di un territorio che sa come investire nella cultura come strumento di unione e crescita.

L'invito è quindi a non perdere questa occasione speciale per inaugurare il nuovo anno con un evento che non solo intrattiene, ma valorizza un patrimonio musicale ricco di storia e di passione.