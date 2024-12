LA TSAPLETA DI DICEMBRE NELLE EDICOLE DI COURMAYEUR

Da oggi, tutti i residenti e i turisti potranno trovarlo nelle edicole di Courmayeur, oltre che presso il Municipio e la biblioteca. Questo numero speciale segna un appuntamento immancabile per chi vuole essere aggiornato sugli eventi culturali e sociali che animano il paese ai piedi del Monte Bianco.

In questa edizione, La Tsapletta offre una doppia sorpresa natalizia: oltre alla consueta pubblicazione, infatti, sarà possibile ritirare il calendario Mémoires Photo, un omaggio pensato per celebrare la bellezza di Courmayeur. Il calendario, che rientra nel progetto fotografico triennale omonimo, è dedicato a residenti e turisti e promette di regalare un viaggio visivo tra i panorami e i volti che raccontano la storia del paese.

Con l'inizio della stagione invernale e l'apertura di Welcome Winter, che dà il via agli eventi di punta curati dal CSC, anche la biblioteca si prepara ad accogliere il pubblico con un calendario ricco di appuntamenti. Tra laboratori creativi, letture, concerti e momenti di approfondimento, La Tsapletta diventa una vetrina di attività che arricchiranno l’offerta culturale di Courmayeur nei prossimi mesi.

Un approfondimento di particolare interesse, a firma di Césarine Pavone, riguarda la figura di San Bernardo e le diverse sculture che sono diventate protagoniste del territorio in questo periodo. Tra queste, spiccano le opere degli scultori Dario Berlier e Matteo Crestani, visibili presso il Cimitero di Courmayeur, ma anche in Cattedrale ad Aosta e a Roma, dove sono state esposte in occasione del Centenario della proclamazione di San Bernardo di Aosta come patrono degli alpinisti e dei viaggiatori.

Non mancano, in questa edizione, gli aggiornamenti sul progetto Courmayeur Climate Hub, un’iniziativa strategica nell’ambito dei fondi PNRR (M1C3) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra i lavori più significativi, prosegue il recupero dell’Ex Hotel Ange e la valorizzazione dei dipinti murali, progetti che mirano a rigenerare il tessuto sociale e culturale del paese, con un particolare focus sulle nuove generazioni.

Il numero di dicembre di La Tsapletta include anche articoli che raccontano la vita di paese, con uno spunto sulla festa dei Jeunes d’Antan, la celebrazione della Féiha di Creméyèren, la consegna della maturità civica ai giovani coscritti del 2026 e i 60 anni della parrocchia di Santa Margherita. Inoltre, la rivista celebra i 25 anni del nido La Crèche Cécile Léonard e la presenza del gruppo folcloristico Lé Beuffon de Courmayeur a New York.

Un tema di rilevante importanza trattato in questo numero è quello dei rifiuti. Con l’introduzione di un nuovo sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, che entrerà a regime il 3 febbraio 2025, La Tsapletta dedica spazio agli aggiornamenti e alle modifiche previste dal nuovo gestore, Aprica / Quendoz. Questo cambiamento coinvolgerà direttamente la comunità locale, invitata ad abbracciare le buone pratiche del riciclo, seguendo le 3 R: Riduci, Riutilizza, Ricicla.

Il numero si conclude con un tributo alla memoria di Gioachino Gobbi e Ferdinando Derriard, due figure storiche di Courmayeur che hanno lasciato un'impronta indelebile sul territorio.

Come sempre, il periodico è disponibile anche in formato PDF sul sito del Comune di Courmayeur, nella sezione “Biblioteca - La Tsapletta”. Un'occasione imperdibile per scoprire tutte le novità e gli eventi che caratterizzeranno il prossimo inverno a Courmayeur.

"Con La Tsapletta intendiamo non solo raccontare, ma anche vivere e condividere ogni aspetto della nostra comunità. Ogni edizione è un’opportunità per rafforzare i legami tra le persone e il nostro territorio" spiega Moreno Vignolini che firma la pubblicazione.

Non dimenticate di ritirare la vostra copia gratuita nelle edicole e di sfogliare le pagine di La Tsapletta per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative che fanno di Courmayeur un luogo ricco di cultura e tradizione.