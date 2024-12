Gressan: Nuova aula per il Consiglio comunale

In apertura di seduta, il sindaco Michel Martinet ha comunicato con soddisfazione l'inaugurazione della nuova telecabina del Couis 1, avvenuta sabato 14 dicembre, che sostituisce la vecchia seggiovia. Martinet ha sottolineato come questo progetto rappresenti una significativa conquista per il turismo locale, grazie alla collaborazione tra il Comune di Gressan, Pila SpA e la Regione. La nuova telecabina, che collega il Couis 1 a Platta de Grevon, è solo il primo passo di un programma più ampio, volto a promuovere ulteriormente lo sviluppo turistico della zona. Il sindaco ha anche anticipato che la prossima riunione del Consiglio si terrà nella nuova sala consiliare, il cui completamento è imminente e offrirà un ambiente più confortevole rispetto alla precedente Sala Archimede.

L'assemblea ha quindi esaminato gli equilibri del Piano regolatore generale comunale, confermando la sua funzionalità per l'anno 2024. È stata poi votata all'unanimità la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato (Dups) per il triennio 2025/2027, con il sindaco Martinet che ha evidenziato l'importanza di questo strumento per monitorare e confermare l'attuazione di progetti iniziati all'inizio della legislatura, come il Piano triennale dei lavori pubblici e il programma delle forniture.

Un altro punto centrale dell'incontro è stato l'esame e l'approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2025/27, che si attesta su un totale di 9.248.261,62 euro per il 2025. Le entrate provengono da diverse fonti, tra cui tributi, trasferimenti e altre voci. Non sono previsti prestiti né anticipazioni da istituti bancari. Le spese, invece, sono pari a 8.219.040,39 euro, con una particolare attenzione agli investimenti necessari per lo sviluppo del territorio. Martinet ha sottolineato come questo bilancio segni il completamento del programma amministrativo presentato nel 2020, evidenziando l'impegno dell'Amministrazione per soddisfare le esigenze della comunità e mantenere le promesse fatte. Ha anche ricordato che, con l'approvazione di questo bilancio, si conclude il suo mandato da sindaco, sottolineando i risultati raggiunti, anche al di fuori delle opere visibili, come il sostegno a iniziative culturali, sociali e promozionali.

Il Consiglio ha inoltre stabilito le indennità di carica per il sindaco, gli assessori e i membri del Consiglio comunale per il 2025, con la sola modifica del gettone di presenza dei consiglieri, ridotto a 100 euro. La segretaria comunale ha poi presentato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni comunali, evidenziando le quote detenute dal Comune in diverse società, come il Celva, In.Va. e la Pila SpA. In particolare, è stato discusso il ruolo della società Envers Srl, partecipata dal Comune insieme ad altri enti locali, che gestisce diverse attività, tra cui le farmacie del Pont Suaz e la logistica della scuola intercomunale. Josette Grimod ha riferito che la farmacia è apprezzata dalla comunità, nonostante la concorrenza delle strutture vicine, e ha ribadito che la società è in regola con le normative previste, garantendo una gestione sana e produttiva.

Infine, sono state approvate alcune disposizioni integrative relative all'imposta di soggiorno, che non subirà aumenti, e l'adesione alla nuova piattaforma regionale VdAPay per i pagamenti telematici, che sostituirà il sistema precedente. La segretaria Grimod ha confermato che, nonostante la modifica del sistema, per gli utenti non cambierà nulla, con la possibilità di effettuare i pagamenti semplicemente scansionando il QR code presente sugli avvisi di pagamento.

Con l'approvazione di questi punti, il Consiglio ha concluso una seduta importante per il futuro di Gressan, con un focus sull'efficienza amministrativa, lo sviluppo del territorio e la continuità dei servizi per la comunità.