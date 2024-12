L'Université de la Vallée d'Aoste : développement, nouvelles formations et initiatives pour l'année académique 2024/2025

Ce chiffre a atteint un niveau record, avec plus de 400 nouvelles inscriptions et plus de 1 000 inscriptions globales, ce qui en fait l'année la plus importante depuis la fondation de l'Université de la Vallée d'Aoste.

Parmi les points à l'ordre du jour, le Conseil a approuvé la mise à jour du plan triennal de développement 2024-2026 pour l’année 2025, le Plan des performances 2025 de l’Université, ainsi que le budget prévisionnel annuel pour l’année 2025. Dans un esprit de valorisation et de renforcement de l'offre éducative, il a été annoncé un élargissement de l’offre académique, avec la proposition de nouveaux parcours de licence pour répondre aux besoins du territoire, en ligne avec les directives de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste. De plus, des parcours de spécialisation interdisciplinaires, appelés "minor", seront proposés, destinés aux étudiants ainsi qu'aux personnes extérieures à l’Université. Il est également prévu la mise en place de la "dual career", un programme destiné aux athlètes de haut niveau, permettant de concilier études universitaires et carrière sportive.

Dans le cadre de la valorisation du personnel académique, le Conseil a approuvé les demandes de progression de carrière présentées par le Sénat académique, en fonction des besoins exprimés par les structures pédagogiques et de recherche de l’Université dans des domaines clés pour l’enseignement, la recherche et les activités de mission sociale. Le Conseil a aussi validé le recrutement d’un chercheur à contrat à durée déterminée en tenure track (RTT), afin d’élargir l’effectif du personnel enseignant de l’Université.

Le Conseil a ensuite approuvé la création et l'activation pour l'année académique 2024/2025 de la deuxième édition du cours de formation “Jeunes ambassadeurs de la légalité”, en collaboration avec le Conseil régional de la Vallée d'Aoste. Ce cours, destiné aux étudiants de l’Université ainsi qu’aux jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans, vise à former les jeunes à la présence de la criminalité organisée de type mafieux à tous les niveaux, ainsi qu’aux répercussions économiques, sociales et culturelles qu’elle entraîne au niveau international, national et local.

Enfin, le Conseil a approuvé la candidature de l'Université de la Vallée d'Aoste à l’appel public à candidatures dans le cadre du Plan National de Relance et de Résilience (PNRR), pour l’initiative "Adoption app IO", financée par l’Union Européenne dans le cadre de NextGenerationEU. Cet appel, lancé par le Département pour la Transformation numérique de la Présidence du Conseil des Ministres, prévoit un financement en fonction de la catégorie de l’entité et du nombre de services activés sur l’application "IO", avec un financement de 3 275 euros par service pour les Universités.