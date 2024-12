Carlo Perrin et la civilisation alpine : un appel à préserver l’équilibre de la montagne

Le 15 décembre 2024, la salle du Conseil de la commune de Torgnon a accueilli un public nombreux et chaleureux pour la présentation du livre de Carlo Perrin, Là-haut sur la montagne. Cette rencontre, qui a réuni des habitants de toute la Vallée, s’est tenue dans une atmosphère conviviale et a été l’occasion d’un échange enrichissant sur l’ouvrage de l’auteur. La discussion a été modérée par Enrico Martinet, journaliste de La Stampa, et a permis de revenir sur les thèmes majeurs du livre, chacun des intervenants offrant sa perspective personnelle et professionnelle.

Le premier à prendre la parole fut Davide Perrin, qui, au nom de la Commission de la bibliothèque et de l’Administration de Torgnon, a adressé un mot de bienvenue aux participants. Ce fut ensuite au tour d’Albert Chatrian, qui a qualifié l’œuvre de « petit traité de civilisation alpestre ». Il a souligné que ce livre, bien qu’il ne fasse que cinquante pages, est une réflexion dense et profonde sur la vie montagnarde. Carlo Perrin y retrace, avec une grande modestie et sans nostalgie, la manière dont il a vécu et observé l’évolution de la société de montagne dans sa jeunesse. Il évoque la gestion des ressources naturelles, l’aménagement du territoire, la construction des maisons et surtout la relation symbiotique entre l’homme et la nature, à travers la gestion des animaux et des plantes. Pour lui, chaque élément de la vie alpine – que ce soit les chèvres, les brebis, les cochons, les poules, ou le mulet, principal moteur de la vie en montagne – a une valeur capitale pour la survie de la communauté. La vache alpine, en particulier, est un symbole vivant d’une culture ancestrale qui incarne les savoir-faire et l’attachement profond à ce mode de vie.

L’une des préoccupations majeures de Carlo Perrin dans son ouvrage est la gestion de l’eau. Il insiste sur le fait que cette ressource, essentielle à la vie, doit être utilisée de manière équitable et responsable. Selon lui, l’eau ne doit pas seulement être perçue comme un bien individuel, mais comme un patrimoine commun à préserver pour les générations futures. Il aborde également les défis liés au tourisme alpin, qui, tout en contribuant à endiguer le dépeuplement des montagnes et à améliorer les conditions de vie des habitants, peut aussi, si sa gestion n’est pas rigoureuse, menacer l’équilibre fragile de l’environnement alpin. La pression touristique risque de dénaturer ce qui fait l’âme de la montagne, transformant un paysage naturel unique en un produit de consommation, au détriment des traditions et du mode de vie local.

Dans le cadre de cette réflexion, Roberto Nicco a rappelé les initiatives législatives régionales visant à protéger certains espaces naturels. Il a évoqué, par exemple, la préservation de la zone du Mont Mars, où un tourisme respectueux de la nature pourrait se développer de manière durable. Il a également souligné que, dans la région de la Vallée d’Aoste, il existe de grandes disparités économiques entre les différents territoires, qui ne sont pas directement liées à l’altitude, mais plutôt à des facteurs historiques, sociaux et économiques complexes. Ces différences, selon lui, montrent l’importance de diversifier les modèles économiques en fonction des spécificités locales, tout en préservant l’environnement.

Tous les intervenants ont partagé l’avis de Carlo Perrin selon lequel les régions alpines doivent être en mesure de prendre en main leur propre destin. Cela implique une gestion responsable des ressources naturelles, en particulier de l’eau, une attention particulière à la préservation des espaces non dégradés et une valorisation des productions locales. Carlo Perrin plaide pour une gestion éclairée de ces territoires, en cherchant à conjuguer développement économique et respect de la nature. Les peuples alpins, leur histoire et leur culture, doivent être au cœur de cette réflexion, afin de garantir une forme de résilience face aux défis économiques et environnementaux du futur.

Lors de la conclusion de la rencontre, Carlo Perrin a lancé un appel solennel : « Il faut repartir d’une culture du respect et de l’équilibre ». Il a affirmé que, bien que la culture alpine soit souvent marginalisée et sous-estimée, elle pourrait pourtant offrir un modèle d’espoir pour l’avenir. Un modèle fondé sur une gestion plus solidaire et équitable des ressources de la planète, en prenant exemple sur la manière dont les populations alpines ont su s’adapter aux exigences de la montagne tout en préservant ses équilibres.

Ce message, porteur d’un véritable engagement personnel, résonne profondément car il provient de quelqu’un qui a non seulement réfléchi à ces questions, mais qui les a vécues au quotidien. Carlo Perrin a passé sa jeunesse à travailler la terre et à parcourir les montagnes, dès l’âge de trois ans, en « chaussant de petits souliers avec des semelles en bois ». Il n’a jamais été un simple spectateur, mais un acteur de la vie montagnarde, un acteur conscient des enjeux de son environnement et de la nécessité d’en préserver la richesse pour les générations futures. Ce témoignage, empreint de sagesse et de sincérité, invite à repenser notre rapport à la nature et à l’environnement, et à adopter une approche plus équilibrée et respectueuse face aux défis globaux auxquels nous sommes confrontés.

Le livre de Carlo Perrin est donc bien plus qu’un simple récit de la vie montagnarde : il est une invitation à réfléchir sur l’avenir de nos territoires, sur la manière dont nous devons les gérer et les protéger. C’est un appel à revenir à des valeurs simples, mais essentielles : le respect de la nature, la solidarité et l’équilibre, afin de garantir un avenir durable et respectueux de notre planète. (Source : Patrizia Morelli -www.lepeuplevaldotain.it)