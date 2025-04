Successo per le Giornate della Terra 2025 al Forte di Bard

Ha coinvolto oltre 600 studenti di scuole primarie provenienti da tutta la Valle d’Aosta, l’edizione 2025 della Giornata della Terra promossa dal Forte di Bard. Le giornate del 28 e 29 aprile hanno visto il susseguirsi di laboratori didattici, spettacoli ed animazioni dedicati al tema di questa edizione, “Salviamo le quattro stagioni”, e sono state per le classi anche occasione per visitare la nuova edizione della mostra fotografica Wildlife Photographer of the Years che ogni anno documenta e fa luce sulle emergenze ambientali globali. Gli alunni hanno assistito nel corso delle due giornate ad un apprezzato spettacolo realizzato per l’occasione da Leo Scienza, associazione culturale di Bologna e sono stati coinvolti nei laboratori didattici realizzati in collaborazione con CVA, Staedtler, Parco Nazionale del Gran Paradiso.

La manifestazione, promossa per il quarto anno dal Forte con un crescente coinvolgimento del mondo della scuola, rientra sotto gli eventi promossi a livello mondiale per la Giornata della Terra che unisce ogni anno fino a un miliardo di persone nei 193 paesi delle Nazioni Unite, con l’obiettivo primario di celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia, richiamando l’opinione pubblica ad un impegno attivo per il Pianeta.



Nelle due giornate sono stati anche premiati i lavori realizzati dalle classi nei mesi scorsi sulla base del tema di quest’anno.



Le scuole premiate

Lunedì 28 aprile

1° premio: Istituzione scolastica Abbé Trèves

Scuola primaria di Saint-Vincent, classi seconda, quarta e quinta

2° premio: Istituzione scolastica Ottavio Jacquemet

Scuola primaria di Issogne, classi terza e quarta

3° premio: Istituzione scolastica Mont Rose A

Scuola primaria di Champorcher, classi terza e quarta

4° premio: Istituzione scolastica Ottavio Jacquemet

Scuola primaria di Montjovet, classe seconda

5° premio ex aequo: Istituzione scolastica Martinet:

Scuola primaria Pezzoli di Aosta, classe quinta A

Istituzione scolastica Luigi Barone:

Scuola primaria di Challand-Saint-Victor, classi prima e seconda





Martedì 29 aprile

1° premio: Istituzione scolastica Reinotti

Scuola primaria Baraing di Pont-Saint-Martin, classi terza A e terza B

2° premio: Istituzione scolastica Ottavio Jacquemet

Scuola primaria di Verrès, classe quarta A

3° premio: Istituzione scolastica Ottavio Jacquemet

Scuola primaria di Verrès, classe terza

4° Istituzione scolastica Grand Combin

Scuola primaria di Gignod, classe terza