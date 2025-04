Oltre la paura, oltre il confine: sentieri di speranza e memorie silenziose nel Vallone delle Cime Bianche

In occasione del 25 aprile 2025, ottantesimo anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista, l'Associazione Ripartire dalle Cime Bianche, grazie al supporto finanziario di Patagonia a valere sul progetto HPMR (Hope Park Monte Rosa, Auspicio Parco Monte Rosa, Espoir Parc Mont Rose ), bandisce una borsa di ricerca della durata di un anno e del valore di € 3.000,00 (tremila euro) per esplorare il ruolo delle guide alpine della Val d'Ayas e di Valtournenche nella fuga clandestina di ebrei perseguitati e altre figure durante la Seconda Guerra Mondiale.



L'obiettivo della ricerca è approfondire la memoria storica legata ai passaggi nascosti nel Vallone delle Cime Bianche, investigando la possibile connessione tra il territorio e episodi di salvataggio e resistenza. L'iniziativa vuole gettare luce su storie poco documentate che testimoniano il coraggio e l'umanità in momenti bui della nostra storia.



La guida alpina Guido Frachey Oyace

La borsa è aperta a ricercatori freelance e studenti universitari, i quali dovranno presentare la propria candidatura entro il 1° giugno 2025. I requisiti includono uno schema di progetto di ricerca e il curriculum vitae, mentre la selezione sarà affidata a una commissione esperta.



Questa iniziativa rappresenta un'opportunità per contribuire a recuperare le memorie silenziose di un'epoca e per valorizzare il patrimonio storico locale.



Per maggiori informazioni e per partecipare, contattare l'Associazione Ripartire dalle Cime Bianche all'indirizzo mail.cimebianche@gmail.com .