La Memoria è un campo di battaglia. Dalla Suelvaz alla rotonda di Nus: ricordare è resistere anche oggi

“Ogni passo sui sentieri resistenti è stato un passo verso la nostra Costituzione”.

Parole che non suonano come retorica, ma come una chiamata alle armi civili in questo presente opaco. Sabato 28 giugno, sull’altura della Suelvaz di Fénis, l’ANPI Valle d’Aosta ha commemorato la banda partigiana Émile Lexert e i suoi caduti. In quei boschi, nel gennaio del 1944, un pugno di giovani scelse di non piegarsi e fondò una base che avrebbe contribuito alla liberazione della Valle. Non fu solo resistenza militare: fu anche laboratorio politico, civile e umano. Discussioni accese, speranze, modelli di autogestione. Il sogno – e la pratica – di un mondo nuovo.

I luoghi parlano, e chi ascolta sente ancora oggi le voci della Suelvaz. La memoria che alberga nei sassi, nei sentieri, nei ruderi, non è solo conservazione: è trasmissione attiva di valori. Ricordare vuol dire interrogare il presente. E oggi il presente, in Italia e in Europa, pone interrogativi sinistri.

Mentre si commemorano i caduti della libertà, si osserva una pericolosa nostalgia per l’autoritarismo, travestita da “identità” o da “sovranità”. Si parla sempre più apertamente di riscrivere la Costituzione antifascista. Si corteggiano modelli ungheresi, si blatera di “patrioti” alla Orbán, si strizzano occhi alla Le Pen e si applaudono le destre estreme in Europa. La stessa RAI pubblica che dovrebbe tutelare la memoria repubblicana la emargina, tace o la banalizza. Le piazze della destra gridano contro l’“antifascismo ideologico” come se non fosse la radice stessa della nostra democrazia.

Eppure, basta salire alla Suelvaz per ritrovare un senso. O meglio: un fondo di verità dura e concreta su cui si è costruita la Valle d’Aosta autonoma e antifascista.

La memoria non è solo degli storici. È della comunità intera, che deve farsi carico del suo passato, per difendere il proprio presente. Lo ricorderemo ancora una volta il 19 luglio, in occasione della commemorazione della strage nazifascista avvenuta tra Nus e Fénis, quando undici giovani furono fucilati per rappresaglia.

In quell’occasione sarà inaugurata una nuova lapide al monumento alla memoria, posizionata nella rotonda che unisce i due Comuni. Seguirà la proiezione di un docufilm, realizzato con le testimonianze dei residenti che vissero l’occupazione, l’oppressione, la paura. Perché la storia è anche fatta di voci di paese, di bambini che piangono, di donne che nascondono i fuggitivi, di anziani che ricordano il suono delle raffiche all’alba.

A chiudere la giornata, la pastasciutta antifascista in onore dei fratelli Cervi: non un revival, ma un gesto di convivialità resistente, organizzato insieme a Libera, alla Regione e ai Comuni coinvolti.

La memoria, se è viva, non consola: scuote.

Ricordare i partigiani della Suelvaz non significa inchiodarsi al passato, ma difendere oggi l’autonomia, la libertà e la giustizia sociale. Di fronte alla tentazione di un potere centrale forte, al culto del capo, al silenzio mediatico sulle derive democratiche, commemorare è un atto politico.

E oggi, come nel ’44, non si può restare neutrali:

o si è dalla parte della libertà,

o si è – per complicità o convenienza – dalla parte del buio.