Printemps Théâtral – Huitième soirée sous le signe de la tradition et du rire

Le samedi 3 mai à 21h, la scène du Théâtre Splendor s’illuminera grâce à la créativité de deux compagnies fidèles à l’esprit du théâtre populaire valdôtain : Le Squiapeun de Bionaz et Le Gantaléi de Valgrisenche. La soirée sera ponctuée par des moments musicaux confiés à Mattia Berger, Vincent Gerbore et Michel Juglair.

Le Squiapeun : un double rendez-vous avec l’humour et la tendresse

La compagnie de Bionaz présentera deux pièces aux styles différents mais unies par le goût du quotidien raconté avec un sourire :

« Rendez-vous avouì l’amoû » (Appuntamento con l’amore), une création collective pleine d’ironie, une sorte de « C’è posta per te » en version alpine.

« Totta eungn’atra tita » (Tutta un’altra testa), écrite par Christian Duclos, qui joue habilement sur les malentendus entre un couple… et leurs familles !

Sur scène, une troupe vivante et soudée, où plusieurs générations se croisent avec naturel. Sophie Barailler, présidente de la compagnie depuis 2019, souligne avec émotion :

« Cette année Francesco Petitjacques et Hugette Barailler reviennent avec nous sur scène. Nous espérons que le public appréciera ces deux pièces autant que nous lors des répétitions. Et merci à “la plume” de Christian Duclos… toujours étonnante ! »

Le Squiapeun di Bionaz in scena la Printemps Théâtral 2024

Un bout d’histoire

Fondé en 1979 par Ezio Barailler, Le Squiapeun tire son nom d’un mot patois qui désigne les enfants malicieux. Après avoir interprété les textes de Lo Charaban, la troupe a su trouver sa propre voix, en créant ou adaptant des pièces, souvent signées Duclos. Depuis 1984, la compagnie fait partie intégrante du Printemps Théâtral, en incarnant l’esprit festif et irrévérencieux du théâtre de village.

Le Gantaléi : lumière sur les souvenirs de Valgrisenche

La seconde partie de la soirée verra la montée en scène de « La lemiéye » (La luce), une pièce signée Margherita Angeli et Laura Gerbelle, avec Adolfo Usel à la présentation et une forte composante visuelle signée Fabrizio Diotri et Ashkan Kalantari, le tout rythmé par la musique de Bruno Béthaz.

Dans cette pièce, le spectateur est transporté dans les années 1920, à l’époque où l’électricité arrivait dans les villages de montagne, provoquant enthousiasme… mais aussi résistance.

Roberto Barrel, président et acteur, nous confie :

« Nous aimons mettre en scène des histoires d’antan. Cette année, grâce aux vidéos et à un travail collectif, nous racontons avec humour l’arrivée du courant électrique à Valgrisenche, entre petites farces et grands bouleversements. »

Le Gantaléi di Valgrisenche al Printemps Théâtral 2024

Un héritage vivant

Le Gantaléi est né en 2002, à l’initiative de Margherita Angeli et Laura Gerbelle, dans un cadre scolaire. Son nom – un que l’ou pa moouréi – reflète l’esprit espiègle et éternellement jeune de la troupe. Le premier Printemps Théâtral pour eux fut en 2004, et depuis, les spectacles ne manquent ni d’âme ni d’humour.

Chaque été, la troupe revient « chez elle » avec des représentations itinérantes dans les hameaux, cultivant le patois et les coutumes locales. Certains comédiens ont même suivi des cours de théâtre pour perfectionner leur art et porter plus haut encore la culture Vagresentse.

Un théâtre populaire, une mémoire en scène

Le Gantaléi di Valgrisenche in scena al Printemps Théâtral 2024

Ces deux compagnies sont bien plus que des groupes d’acteurs : elles sont des gardiens vivants de la mémoire valdôtaine, qui à travers le rire, l’émotion et la convivialité, font revivre des pans entiers de notre patrimoine.

Le Printemps Théâtral ne se contente pas de divertir : il fait vibrer le lien entre langue, territoire et identité.

Rendez-vous donc samedi 3 mai pour une soirée qui promet de mêler sourires, traditions et racines, dans la chaleur humaine de notre théâtre populaire.