Rassemblement Valdôtain rappelle la Charte de Chivasso : un symbole de Liberté dans l’Histoire

Chivasso, 19 décembre 1943. Au cours d’une période sombre de l’Histoire d’Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale, quelques courageux représentants des populations alpines, lors d’une rencontre clandestine, ont donné naissance à l'une des déclarations de liberté les plus significatives de cette période.

Rassemblement Valdôtain souhaite rappeler également cette année l'importance et la signification de la Charte de Chivasso, qui représente un pilier pour notre Autonomie et nos valeurs de communauté alpine.

Bien que nous reconnaissions que, pour diverses raisons, les contenus de la Déclaration des représentants des populations alpines n’ont pas reçu la juste application dans l’Italie d’après-guerre, nous restons convaincus que le message de liberté et d’autodétermination qu'elle véhicule est encore aujourd’hui d’une importance capitale. Nous souhaitons ne pas limiter notre souvenir à des célébrations d’anniversaire ; au contraire, nous voulons renouveler notre engagement en faveur des principes qu'elle représente.

Dans ce contexte, nous soulignons avec force notre conviction que le fédéralisme est le seul cadre apte à garantir la sauvegarde de la personnalité humaine et des libertés individuelles, en protégeant également le droit des petites nationalités. Nous considérons par ailleurs que la récente réforme de l’autonomie différenciée ne peut pas ignorer ces principes. Un système républicain basé sur le fédéralisme, fondé sur des bases régionales ou bien cantonales, peut en effet servir de rempart contre toute dérive centraliste.

Rassemblement Valdôtain renouvelle donc son engagement à promouvoir et défendre ces valeurs, celles d'une communauté unie et libre, capable de se projeter vers l’avenir avec responsabilité et courage.