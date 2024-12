Giovani Avis in azione

Mercoledì 11 dicembre, si è svolta un'importante iniziativa di sensibilizzazione e promozione alla donazione del sangue e del plasma, organizzata dalle giovani Marlène Vicquéry e Silvia Fumarola del Gruppo Giovani Avis VdA. L'incontro ha coinvolto circa 160 studenti del Liceo Maria Adelaide, un’occasione unica per far conoscere loro l’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per la salute di tutti.

Durante l'incontro, le due giovani volontarie hanno spiegato in modo chiaro e coinvolgente cos’è l’AVIS, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, e di cosa si occupa. Hanno illustrato l’importanza della donazione, non solo per salvare vite, ma anche per sensibilizzare la comunità riguardo a temi cruciali come la solidarietà e l’impegno civico. Le giovani hanno voluto trasmettere l’importanza del volontariato, invitando gli studenti a considerare il dono del sangue e del plasma come un atto di responsabilità e di partecipazione attiva alla vita della comunità.

L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione della cultura della donazione, che ha visto il Gruppo Giovani Avis VdA protagonista di eventi come quello del 24 novembre scorso, quando è stato presentato ufficialmente al pubblico durante il concerto dei giovani dell'Associazione Arteintesta. Un gruppo che, come si è potuto vedere ieri, ha il compito di sensibilizzare le nuove generazioni alla pratica del dono, trasmettendo valori di solidarietà e di impegno sociale.

Questo incontro ha rappresentato un passo importante nel coinvolgere i giovani nella donazione del sangue, un gesto che può sembrare semplice ma che ha implicazioni profondamente positive per l’intera comunità. L'educazione alla donazione è un'opportunità per coltivare la consapevolezza che ogni piccolo gesto, come quello di donare, può fare una grande differenza nella vita di chi ne ha bisogno.