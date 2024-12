TUNNEL DU MONT BLANC : La réouverture au trafic est annoncée au lundi 16 décembre 2024, à 22h00

A l’issue de quinze semaines de mobilisation intense des équipes du TMB-GEIE et des entreprises sous-traitantes, la réouverture du Tunnel du Mont Blanc est annoncée pour le lundi 16 décembre, à 22 heures, juste après le déroulement de l’exercice annuel de sécurité organisé sous l’égide des autorités Préfectorales française et italienne, avec l'implication de plus de 100 participants, français et Italiens.

Cette réouverture est conditionnée aux bons résultats des tests fonctionnels des systèmes de sécurité menés depuis le 4 décembre.

Les deux chantiers-test de réhabilitation de la voûte lancés le 2 septembre dernier sont en phase d’achèvement, après 105 jours d’activité 24 h sur 24, pour plus de 150 personnes mobilisées. Ils représentent plus de 150 000 heures de travail.

Pour les deux sociétés concessionnaires du tunnel (ATMB pour la partie française et SITMB pour la partie italienne), ce projet représente en 2024 un investissement de 24 millions d'euros.