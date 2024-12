1492, aux origines de l'alpinisme

Le 18 décembre 2024, à l’occasion de la Journée internationale de la montagne, l’Université de la Vallée d’Aoste, la Bibliothèque régionale et l’Académie de Saint-Anselme organiseront une conférence sur les origines de l’alpinisme, à la Bibliothèque régionale d’Aoste, à 17h30.

Ce sera l’occasion de plonger dans l’histoire fascinante d’une ascension qui a marqué le début de l’alpinisme moderne : celle du mont Aiguille, dans le Vercors, réalisée en 1492 par Antoine De Ville sous les ordres du roi Charles VIII. Cet événement est aujourd’hui considéré comme l’acte fondateur de l’alpinisme, bien avant que les grandes ascensions des Alpes ou de l’Himalaya ne deviennent des exploits populaires.

L’histoire du mont Aiguille est chargée de symbolisme. Ce sommet, qui se dresse fièrement dans les montagnes du Vercors, est l’un des premiers à avoir été grimpé par l’homme de manière méthodique et avec des techniques d’escalade. À l’époque, il ne s’agissait pas d’une simple expéditions d’aventuriers, mais d’une mission royale, dirigée par un homme choisi par le roi pour prouver la faisabilité de cette ascension vertigineuse. En 1492, le roi Charles VIII, désireux de démontrer la maîtrise de ses armées et de sa cour, ordonne à Antoine De Ville, un homme de confiance, de réaliser cet exploit. Grimper le mont Aiguille, qui semblait alors inaccessible, fut une démonstration de pouvoir, mais aussi un préambule aux futures conquêtes des montagnes. C’est cet exploit qu’on considère aujourd’hui comme la naissance de l’alpinisme en tant que discipline.

Pour célébrer le 530e anniversaire de cette ascension historique, l’historien Stéphane Gal a mené une remarquable recherche. Cet historien grenoblois, passionné par l’histoire des montagnes, a mobilisé tout un village pour reconstituer les conditions dans lesquelles l’ascension de 1492 a eu lieu. Le but de cette entreprise était de retrouver la voie la plus « plausible » empruntée par De Ville et ses compagnons d’ascension. En collaboration avec une équipe de passionnés, il a travaillé sur les aspects humains, matériels et technologiques de l’époque pour reconstruire ce moment crucial de l’histoire alpine. Le résultat de ce travail minutieux est un documentaire primé, qui a remporté un grand succès lors du Festival « Montagnes et Sciences » l’an dernier.

C’est ce documentaire, véritable chef-d'œuvre cinématographique et historique, qui sera projeté lors de l’événement du 18 décembre à Aoste. En présence de l’auteur Stéphane Gal, ainsi que de Françoise Rigat et Don Paolo Papone, deux intervenants passionnés par cette aventure alpine, les spectateurs auront l’occasion de découvrir l’incroyable histoire de cette ascension et les efforts considérables déployés pour la reconstituer de manière authentique et fidèle.

Ce moment promet d’être une véritable immersion dans l’histoire de l’alpinisme, un rappel que les grandes explorations et découvertes de l’humanité trouvent parfois leur origine dans des gestes simples mais puissants. Les montagnes, qui sont aujourd’hui des lieux de détente et de défi pour de nombreux passionnés de sports, étaient autrefois des territoires inconnus et redoutés, et l’histoire du mont Aiguille incarne parfaitement cette transition entre l’ignorance et la conquête.

L’événement, ouvert à tous dans la limite des places disponibles, offre une belle occasion de réfléchir sur la manière dont l’homme a appris à apprivoiser les montagnes, à comprendre leur nature, et à les utiliser non seulement pour la conquête, mais aussi pour la compréhension scientifique et historique de notre monde. Il est rare de pouvoir accéder à une telle reconstitution historique, et cette projection représente un hommage à ces pionniers de l’alpinisme, dont les exploits continuent à inspirer des générations de grimpeurs et d’amoureux des montagnes.

L’alpinisme, aujourd’hui sport de masse, trouve ses racines dans des ascensions comme celle du mont Aiguille, où chaque pas était une victoire contre la nature. Une belle leçon de courage, de persévérance et d’innovation, qui reste toujours d’actualité dans le monde moderne de l’alpinisme.