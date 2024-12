GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato prorogato al 30 giugno 2025 l’accordo di collaborazione tra la Regione, il Comune di Courmayeur e la Cassa Depositi e Prestiti SpA, finalizzato a usufruire dei servizi di assistenza e consulenza prestati da Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito del programma eurounitario “InvestEU”, a supporto dell’iniziativa “Nuovo trasporto alpino” proposta dal Comune di Courmayeur.

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato a sottoscrivere l’accordo decentrato per la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo unico aziendale del personale appartenente alla ex Agenzia regionale del lavoro per l’anno 2024.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il documento recante “Linee guida relative agli adempimenti in materia di sicurezza nell’ambito di misure di politica attiva del lavoro”. La decisione faciliterà il rispetto e l’attuazione pratica della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nell’ambito delle misure di politica attiva disponibili sul territorio regionale, chiarendo gli adempimenti a carico dei vari soggetti coinvolti e le relative responsabilità.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata un’attività di comunicazione pubblicitaria da attuare in Italia e all’estero nel 2025. L’atto riguarda il sostegno dell’immagine e dell’offerta turistica della Valle d’Aosta tramite iniziative pubblicitarie, in particolare nei paesi in cui l’Assessorato promuove l’offerta turistica regionale con l’ausilio di agenzie di comunicazione (Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Germania, Regno Unito, Scandinavia). Le iniziative comprenderanno sia azioni di comunicazione a sostegno del brand Valle d’Aosta che azioni pubblicitarie a sostegno di tutti i prodotti e di tutti i principali eventi che compongono l’offerta turistica regionale, quali, a titolo esemplificativo, gli eventi di valorizzazione dell’artigianato di tradizione. Il costo complessivo è di 2 milioni di euro.