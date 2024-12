Il MAV – Museo dell'Artigianato Valdostano di Tradizione ha inaugurato la consueta esposizione natalizia dedicata ai presepi, una tradizione che ogni anno attira numerosi visitatori e appassionati. Quest'anno, la mostra è intitolata "Giuseppe, custode silenzioso", un omaggio alla figura di San Giuseppe e al suo ruolo nelle diverse iconografie legate alla Natività. Spesso considerato un personaggio marginale nella tradizione del presepe, San Giuseppe viene qui celebrato come una figura ricca di significati simbolici, capace di restituire al Natale un senso di intimità e riflessione.

L’esposizione offre un percorso attraverso una selezione di opere artigianali che spaziano dal passato al presente, sottolineando la maestria e la creatività degli artigiani valdostani. Le opere in mostra, realizzate da artisti come Giuseppe Binel, Jean Brunodet, François Cerise, Massimo Clos, Rino Diemoz, Luigi Meynet, Bobo Pernettaz, Dorino Ouvrier, Giovanni Thoux e Giulio Vuillermoz, rappresentano un omaggio alla tradizione artigianale locale, celebrando il valore della manualità e il patrimonio culturale della regione.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per riscoprire la magia del presepe e riflettere sul significato profondo del Natale, attraverso le opere di artigiani che continuano a mantenere viva la tradizione. L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto del MAV, che è visitabile fino al 12 gennaio 2025, dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00. Un appuntamento da non perdere per chi desidera immergersi nella bellezza dell'artigianato valdostano e nella spiritualità del Natale.