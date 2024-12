Anche Pont Saint Martin avrà la sua rotatoria

Il progetto di realizzazione della rotatoria a Pont-Saint-Martin non è solo una risposta alle problematiche del traffico, ma anche un segno tangibile della capacità di cooperazione tra le istituzioni regionali e locali. La scelta di intervenire su questo specifico incrocio, noto per l’intenso traffico soprattutto durante i periodi turistici, evidenzia la volontà di migliorare la qualità della vita per i cittadini e garantire maggiore sicurezza. Il semaforo attualmente presente, che spesso causa rallentamenti e disagi, sarà sostituito da una soluzione che, oltre a ridurre i tempi di percorrenza, aumenterà il flusso di traffico, diminuendo la congestione e i rischi di incidenti.

Questo intervento si inserisce in un piano regionale che mira a rendere più sicura e moderna la rete viaria, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra i vari comuni e la viabilità regionale, senza dimenticare la crescita del traffico legato all’aumento del turismo in Valle d’Aosta. Le rotatorie, infatti, sono strumenti efficaci per migliorare la fluidità del traffico, diminuire i rischi di incidenti e favorire una gestione più sostenibile della viabilità. In particolare, la zona di Pont-Saint-Martin, che funge da porta d’ingresso alla regione, richiedeva un intervento strutturale che garantisse l’adeguata gestione del crescente flusso veicolare.

Inoltre, la scelta di destinare un milione di euro per la realizzazione della rotatoria dimostra l’impegno della Regione per un miglioramento continuo delle infrastrutture locali. Un impegno che va oltre l’aspetto puramente tecnico e che si concretizza in un sostegno concreto ai Comuni, consentendo loro di portare avanti progetti di importanza strategica. L’Assessore regionale Davide Sapinet ha ribadito come la sicurezza stradale rappresenti una priorità per l’amministrazione regionale, e il progetto di Pont-Saint-Martin ne è un esempio.

Il Sindaco Marco Sucquet ha ricordato l’importanza di questo progetto per la comunità di Pont-Saint-Martin, un’opera fondamentale per rispondere all’incremento del traffico e migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente. La realizzazione della rotatoria contribuirà a rendere più sicuro e sostenibile un incrocio che quotidianamente viene attraversato da centinaia di veicoli, in particolare durante i periodi di alta stagione turistica. Ridurre la velocità dei veicoli e migliorare la sicurezza stradale sono, infatti, obiettivi centrali per l’amministrazione comunale.

Il progetto rappresenta quindi non solo una necessità di carattere pratico, ma anche una visione a lungo termine per una Valle d’Aosta sempre più sicura, accessibile e sostenibile. La sinergia tra Regione e Comune ha permesso di mettere in campo una soluzione concreta per migliorare la viabilità, ridurre l’inquinamento e garantire la sicurezza di chi vive e transita in quella zona. Ora, con l’approvazione della Convenzione e l’inizio dei lavori, il futuro di Pont-Saint-Martin e della sua viabilità appare decisamente più sicuro e ben strutturato.