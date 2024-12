La Giunta ha deliberato i contributi alle infrastrutture sportive di interesse regionale

La Giunta regionale nella seduta di ieri ha approvato, con una deliberazione di concerto tra l’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente e l’Assessorato Turismo, Sport e Commercio, una serie di finanziamenti finalizzati alle manutenzioni straordinarie e alla riqualificazione di alcune infrastrutture sportive classificate di interesse regionale ai sensi della l.r. 16/2007.

I contributi sono stati concessi – spiega l’Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente Davide Sapinet - nella misura massima del 50% della spesa che verrà rendicontata dai singoli enti locali richiedenti, in coerenza con quanto indicato nella recente deliberazione della Giunta regionale n. 1496 del 25 novembre 2024 che ha approvato le disposizioni applicative della citata legge.

Nel dettaglio sono stati finanziati i lavori di riqualificazione dei locali atti alla realizzazione di un campo da padel e di una parete da arrampicata presso la struttura “Sport Haus” nel Comune di Gressoney-Saint-Jean, gli interventi di manutenzione straordinaria relativi al ripristino di tratti del percorso ciclo-pedonale lungo la Dora Baltea dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, danneggiati a seguito degli eventi alluvionali del giugno 2024 e i lavori di riqualificazione e potenziamento dell’Area6Tu-campo sportivo comunale sita nel Comune di Sarre, riguardanti la pista di pump-track e gli spogliatoi e servizi del beach-volley. Complessivamente l’impegno di spesa deliberato ammonta a circa 420.000 Euro.

Parallelamente, ai sensi della medesima legge regionale, che disciplina le disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale, la Giunta regionale ha approvato l’accordo di programma per la realizzazione di un nuovo maneggio in sostituzione dell’esistente nell’area sportiva di Tzamberlet in Comune di Aosta. Tale accordo è funzionale a consentire alla Regione di compartecipare alla spesa, nel limite del 48,95% dell’importo che verrà effettivamente sostenuto per la realizzazione dell’opera, per un importo massimo di 2,5 milioni di Euro.

Le iniziative descritte – precisa l’Assessore Sapinet – sono una risposta concreta alle esigenze espresse dagli enti locali e sono funzionali a garantire la continuità di utilizzo degli impianti sportivi presenti sul territorio regionale e a svilupparne le potenzialità, puntando al consolidamento delle infrastrutture che rappresentano un riferimento per gli utenti e contestualmente promuovono la polifunzionalità delle medesime con l’obiettivo di integrare specificatamente l’offerta sportiva e, indirettamente, favorire l’offerta turistica valdostana.

I finanziamenti che sono stati approvati e che riqualificheranno alcune infrastrutture sportive della nostra regione sono una risposta concreta alle esigenze di tante società sportive che, con serietà e tanto impegno, offrono ai giovani valdostani l’opportunità di svolgere attività sportive – dichiara l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques -. Noi amministratori pubblici abbiamo il dovere di supportare, attraverso gli strumenti finanziari e normativi a nostra disposizione, ogni possibile azione volta a far crescere ai nostri bambini e ragazzi il desiderio di fare sport. Mantenere in ottimo stato e riqualificare le infrastrutture è uno di questi – conclude l’Assessore Grosjacques.