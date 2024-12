Si è riunita l'Assemblea del CPEL

I lavori sono iniziati con un confronto in merito ai modelli di atti per l’attuazione dei decreti legislativi ai sensi della Legge Delega in materia di riforma del sistema fiscale, alla presenza dell’Avv. Maurizio Fogagnolo. A seguire, i rappresentanti degli Enti Locali hanno incontrato dapprima la Consigliera regionale di parità, Katya Foletto, per un aggiornamento in merito alle iniziative promosse dall’ufficio regionale e, successivamente, la Coordinatrice regionale Sport e Salute Valle d’Aosta, Solange Morelli, per la presentazione del progetto “Bici in Comune”.

A seguire, l’Assessore regionale agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, ha illustrato la proposta di deliberazione concernente l’approvazione del piano di dispiegamento per gli Enti valdostani che aderiranno alla piattaforma regionale dei pagamenti “VdAPAY”. L’Assemblea ha espresso un parere positivo con osservazioni volte, in particolare, a evidenziare la necessità di assicurare supporto tecnico e informatico agli Enti Locali e garantire il coinvolgimento dei cittadini e dei professionisti, evitando disservizi e interruzioni dei servizi di pagamento.La proposta di legge regionale n. 170 “Disciplina delle attività di tatuaggio, trucco permanente e piercing”, illustrata dal Responsabile politico per la tematica, Alex Brunod, ha altresì ottenuto un parere positivo con osservazioni. Sottolineando l’importanza di una proposta di legge che regolamenti l’esercizio delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente in quanto attività sempre più diffuse, anche tra le giovani generazioni, con profili di rischio alti in tema di sicurezza, igiene e salute, l’Assemblea ha avanzato alcune richieste concernenti, in particolare, la disciplina dei percorsi formativi e dell’esercizio dell’attività in occasione di manifestazioni pubbliche.

Ronny Borbey, Responsabile della Consulta CPEL in materia di Istruzione, ha introdotto la proposta di deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle modalità e per il trasferimento ai Comuni di risorse per le spese relative al servizio di mensa scolastica per il personale docente delle scuole dell’infanzia dipendenti dalla Regione. L’Assemblea si è espressa con un parere positivo segnalando, tuttavia, la necessità di adeguare l’importo massimo rimborsabile ai Comuni adeguandolo al valore del buono pasto previsto per i dipendenti del Comparto Unico della Valle d’Aosta.Il confronto in aula è proseguito con un parere positivo sulla proposta di DGR concernente l’approvazione dei criteri per l’erogazione di un contributo straordinario a favore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz, illustrata dal Presidente Alex Micheletto.Ultimo parere espresso in data odierna, quello sulla proposta di deliberazione concernente l’approvazione degli interventi, dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei finanziamenti straordinari a sostegno degli investimenti degli Enti Locali colpiti dall’alluvione del 29 e 30 giugno 2024, di competenza di Alex Brunod.

Esprimendo parere positivo con osservazioni, l’Assemblea ha ribadito quanto indicato in sede di analisi del disegno di legge regionale relativo alla seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026, chiedendo che, qualora emergessero ulteriori evidenze di danni conseguenti agli eventi calamitosi del 29 e 30 giugno 2024, sia prevista un’integrazione dei fondi per gli interventi di ripristino.In chiusura, l’Assemblea del CPEL si è confrontata in merito alla proposta, da inoltrare alla Presidenza della Regione, ai fini della concessione dell’onorificenza regionale “Chevalier de l’Autonomie” alla sig.ra Anna Fosson.