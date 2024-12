A NATALE CONTRO LA GUERRA CON EMERGENCY

La campagna, che si fonda su un forte richiamo alla Costituzione italiana, ribadisce il rifiuto della guerra come strumento di offesa e risoluzione delle controversie internazionali, in linea con l’articolo 11 della nostra Carta fondamentale: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

In un periodo storico in cui il conflitto sembra sempre più presente nelle notizie e nella vita quotidiana, l'iniziativa vuole essere un richiamo a tutti coloro che, purtroppo, si sentono impotenti di fronte a tanta violenza. Con l'acquisto di un "Panettone fatto per Bene", i cittadini potranno esprimere un fermo "NO alla guerra", partecipando a un gesto simbolico che, più che un semplice acquisto, diventa un atto di testimonianza e solidarietà. Ogni panettone acquistato rappresenta un contributo tangibile a favore dei progetti che EMERGENCY porta avanti, non solo in Italia ma anche all’estero, dove l'associazione continua a offrire cure mediche gratuite e di alta qualità a chi è vittima di guerra, mine antiuomo e povertà, senza discriminazioni.

EMERGENCY non si stanca di ripetere che, in quanto associazione, ripudia la guerra e invita tutti a fare altrettanto, per non perdere mai di vista il diritto alla vita e alla dignità umana, che sono i fondamenti su cui l’associazione costruisce ogni sua azione. Il "Panettone fatto per Bene", preparato secondo la tradizionale ricetta milanese, non è solo un dolce natalizio, ma diventa simbolo di un impegno comune per il cambiamento. Con la sua forma bassa e l’impasto soffice arricchito con uvetta sultanina, scorzoni canditi d’arance e cubetti di cedro Diamante, il panettone rappresenta la tradizione e la generosità, ma soprattutto la speranza che un futuro senza guerra sia possibile.

Il costo di ogni panettone è di 20 euro, e il ricavato – al netto delle spese – verrà destinato a sostenere i progetti di EMERGENCY, che dal 1994 ha assistito oltre 12 milioni di persone in più di 20 Paesi. La missione di EMERGENCY, infatti, non si limita solo alla cura delle vittime di guerra, ma include anche l'assistenza alle persone che vivono in condizioni di estrema povertà, in cui il diritto alla salute è ancora un lusso inaccessibile per molti.

Oltre agli appuntamenti in piazza, sarà possibile acquistare il panettone anche online sul sito emergency.it/panettone e nei negozi natalizi che EMERGENCY ha aperto dal 25 novembre al 24 dicembre in ben 19 città italiane. In Valle d’Aosta, sarà possibile trovare il "Panettone fatto per Bene" il 6 dicembre nell’atrio dell'ospedale Parini di Aosta, il 7 dicembre in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent, in Piazza Arco d'Augusto ad Aosta, e nella piazza della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Issogne.

Ogni gesto di solidarietà, anche il più piccolo, diventa un passo importante per dire "basta alle guerre" e per contribuire alla costruzione di un futuro di pace, giustizia e uguaglianza per tutti. Con il "Panettone fatto per Bene", EMERGENCY invita tutti a non rimanere indifferenti, ma ad agire concretamente, perché anche il Natale può diventare un momento di impegno sociale e di cambiamento.