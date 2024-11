Un Borgo di poesia: Il Calendario dell’Avvento di Etroubles tra magia e parole

Ne cuore della valle del Gran San Bernardo, l'artistico borgo di Etroubles si prepara a offrire un'esperienza unica che unisce arte, cultura e la magia delle festività.

A partire dal 1° dicembre e fino al 24 dicembre, ogni giorno, un nuovo elemento di sorpresa arricchirà le strade e i vicoli di questo affascinante borgo. Le finestre e i portoni delle case si trasformeranno in veri e propri palcoscenici letterari, dove i visitatori potranno leggere poesie e brevi racconti, creando un'atmosfera speciale che avvolgerà tutti coloro che vorranno immergersi nell’incanto dell'Avvento.

L'iniziativa, intitolata “Calendario dell’Avvento”, nasce dalla collaborazione di numerosi poeti che hanno deciso di condividere con la comunità e i visitatori le loro parole, regalandoci frammenti di bellezza e riflessioni. Tra i nomi che hanno contribuito a questo progetto ci sono autori noti e amati, come Anita Abbramo, Emanuele Allegretti, Amédée Ballot, Luciana Blanc Perotto, Roberta Bianchetti e molti altri, che hanno messo a disposizione la loro arte per questa iniziativa speciale. Ogni giorno, una nuova poesia sarà svelata, invitando chi passeggia per il borgo a fermarsi e scoprire, tra i paesaggi incantati di Etroubles, versi che parlano di emozioni, di tradizioni e di sogni.

Questa originale tradizione non si limita alla sola esposizione di opere letterarie. È un vero e proprio invito a vivere il borgo in modo diverso, in cui le parole e la bellezza del luogo si fondono. L’effetto è di una continuità magica che si sviluppa ogni giorno, come un piccolo regalo che si apre, uno dopo l’altro, durante tutto il mese di dicembre. I visitatori, sia locali che turisti, avranno la possibilità di riscoprire Etroubles in una veste insolita, attraverso il linguaggio universale della poesia.

L'iniziativa è anche un omaggio alla ricchezza culturale della Valle d'Aosta e al valore della poesia come strumento di connessione tra le persone, che trascende lo spazio e il tempo. Le poesie, infatti, non rimarranno solo un ricordo temporaneo, ma saranno esposte nel borgo fino al 31 gennaio 2025, dando a tutti la possibilità di immergersi in un'atmosfera di riflessione e di pace anche nei primi mesi dell’anno nuovo.

Et roubles, con il suo fascino senza tempo, si prepara quindi ad accogliere tutti coloro che desiderano riscoprire il vero spirito dell’Avvento: un momento di attesa, ma anche di condivisione, di emozioni e di bellezza. Passeggiando tra le strade del borgo, i visitatori potranno godere non solo delle parole dei poeti, ma anche delle meraviglie naturali che fanno da cornice a questo paesaggio unico. È un invito a fermarsi, a riflettere, a sentire, a vivere intensamente il presente.

Il "Calendario dell’Avvento" di Etroubles è un’occasione imperdibile per chi ama la poesia, ma anche per chi desidera respirare un po’ di magia e cultura durante le festività. Un piccolo viaggio nell'anima del borgo, un modo per celebrare l’arte in una delle sue forme più pure, immersi nel silenzio e nella quiete della Valle d'Aosta. Non resta che venire a Etroubles e lasciarsi trasportare dalle parole e dall’atmosfera di un borgo che sa come rendere speciale anche l’attesa.