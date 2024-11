Per Pacco!": un’iniziativa solidale per le famiglie del territorio

Natale è il periodo dell’anno in cui la condivisione e la solidarietà si fanno protagoniste, e anche quest’anno Plus Aosta, attraverso la sua Area Volontariato, propone una bellissima iniziativa per rendere speciale il Natale di molte famiglie del territorio. Con “Per Pacco!”, l’associazione invita la comunità valdostana a partecipare attivamente a un progetto che, con piccoli gesti, può fare una grande differenza nella vita di chi è in difficoltà.

Dal 2 al 7 dicembre, infatti, sarà possibile donare giocattoli e libri usati, ma in buono stato, presso il punto di raccolta allestito negli spazi di Plus Aosta.

L’iniziativa vuole trasformare il tradizionale spirito natalizio in un momento di condivisione e sostenibilità, offrendo un’alternativa al consumo eccessivo tipico di questo periodo dell’anno. Il concetto di “riciclo” e “solidarietà” si uniscono per dare una nuova vita a oggetti che, pur non essendo nuovi, possono comunque regalare sorrisi e gioia.

La raccolta avverrà ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00, e i giocattoli e i libri raccolti verranno poi distribuiti a famiglie bisognose del territorio grazie alla rete di associazioni locali che collaborano con Plus Aosta.

Un momento particolarmente speciale dell’iniziativa sarà il 13 dicembre, quando, a partire dalle ore 16.00, i volontari e tutte le persone che desiderano contribuire si ritroveranno per confezionare i regali raccolti, pronti per essere distribuiti. Un gesto simbolico che unisce la comunità nella realizzazione di un Natale più equo e solidale.

L’iniziativa, però, non si limita solo alla raccolta e distribuzione di doni: “Per Pacco!” è anche un’opportunità per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della solidarietà e dell’impegno sociale. L’Area Volontariato di Plus Aosta, infatti, ha come missione quella di avvicinare i giovani al volontariato, proponendo il concetto di crescita collettiva e sociale attraverso azioni concrete. In questo contesto, la campagna vuole essere anche un modo per far comprendere che ciascun piccolo gesto può contribuire a generare un cambiamento positivo nella comunità.

La partecipazione all’iniziativa è aperta a chiunque voglia donare un libro o un giocattolo, o anche solo dedicare del tempo per confezionare i regali. Ogni gesto, piccolo o grande che sia, sarà prezioso per molte famiglie che, grazie alla rete solidale attivata, potranno vivere un Natale più sereno e ricco di calore umano.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito di Plus Aosta o contattare direttamente l’associazione. Unisciti anche tu a questa iniziativa di solidarietà, perché insieme possiamo rendere il Natale di molte persone davvero speciale.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare Plus Aosta o a visitare la pagina dedicata www.plusaosta.com/perpacc