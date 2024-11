NUOVO AMBULATORIO DEDICATO ALLA VACCINAZIONE CONTRO LO PNEUMOCOCCO DEGLI ADULTI

L' Azienda USL della Valle d'Aosta ha annunciato l’avvio di una nuova campagna di vaccinazione contro lo pneumococco rivolta ai valdostani nati nel 1957 che non sono ancora stati vaccinati. A partire dal 9 dicembre 2024, i cittadini di questa fascia d’età riceveranno una lettera informativa e potranno prenotare il loro appuntamento per la vaccinazione, che si svolgerà in un ambulatorio dedicato presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. La prenotazione potrà essere effettuata contattando i numeri 0165 77 46 55 o 0165 54 60 97, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00.

Lo pneumococco è un batterio molto diffuso, responsabile di infezioni che, nelle persone più vulnerabili, possono provocare malattie gravi come polmonite, meningite e sepsi, con conseguenze potenzialmente invalidanti. Esistono più di 90 ceppi di pneumococco, ma solo alcuni di essi sono particolarmente pericolosi. In questo contesto, la vaccinazione è un’importante misura di prevenzione, particolarmente raccomandata per le persone di età superiore ai 65 anni e per chi presenta specifiche condizioni di rischio.

“La vaccinazione rappresenta un’arma molto efficace contro questo batterio,” afferma Maria Paola Farinelli, della SC Igiene e Sanità pubblica. “Il vaccino utilizzato negli adulti è un vaccino coniugato, che offre una protezione duratura contro 20 tipi di pneumococco, fra quelli più frequentemente responsabili di infezioni gravi. Una singola dose, somministrata per via intramuscolare, garantisce una protezione di lunga durata senza la necessità di richiami.”

Oltre a questa campagna specifica, la vaccinazione contro lo pneumococco è offerta gratuitamente dai medici di famiglia a tutti gli assistiti che compiono 65 anni, e ai soggetti con condizioni di rischio specifiche, così come presso i Centri vaccinali o dai pediatri di libera scelta per i bambini nel primo anno di vita.

“La vaccinazione anti pneumococco – conclude dott.ssa Farinelli – rappresenta un gesto di prevenzione fondamentale. L’obiettivo di questa iniziativa è migliorare la copertura vaccinale regionale e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione."