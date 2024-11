Ski et nature : vers un avenir durable pour le tourisme et l'environnement en Vallée d'Aoste

Cet événement revêt une importance particulière car il s'agit d'une occasion unique pour les acteurs du tourisme, des sports d'hiver et de l'environnement de discuter de l'avenir de la vallée d'Aoste en matière de développement durable et d’équilibre entre les activités touristiques et la préservation de la nature.

La conférence mettra en lumière les dynamiques du tourisme « traditionnel » lié aux sports d'hiver, mais aussi celles du tourisme « slow », visant à promouvoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Ce sera un moment clé pour rappeler l'impact économique direct et indirect du secteur des sports d'hiver pour la région, et permettre aux participants de s’exprimer sur les défis actuels et futurs auxquels le secteur fait face, en particulier dans le cadre de la transition écologique.

L'événement sera modéré par le journaliste Luca Casali, qui guidera une discussion avec des intervenants de premier plan, dont Valeria Ghezzi, Présidente de l’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF), et plusieurs personnalités influentes du secteur, telles que Federica Bieller, Présidente de Skyway Mont Blanc, et Davide Bolognini, Président du Parc naturel du Mont Avic. La liste des invités comprend également des experts de différents horizons, de l'Association des moniteurs de ski de la Vallée d'Aoste (AVMS) à l'Association Valdôtaine des Remontées Mécaniques (AVIF), sans oublier la Fondation Montagne Sûre et l'Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne (UVGAM).

Les élus de l'Union Valdôtaine, tels que Luigi Bertschy, Luciano Caveri, Giulio Grosjacques et Aurelio Marguerettaz, prendront également la parole pour apporter leurs contributions sur la manière dont les politiques régionales peuvent soutenir ce secteur tout en respectant les impératifs environnementaux.

Ce débat revêt une grande importance pour la vallée d'Aoste, car il permet de poser les bases d’un avenir où les activités liées au ski et à la montagne peuvent se développer de manière responsable, sans compromettre la richesse naturelle et la biodiversité de la région. En raison du nombre limité de places, les journalistes souhaitant assister à l’événement sont invités à s'accréditer auprès de Roland Martial, responsable de la communication de l'Union Valdôtaine, en envoyant un email à presse@unionvaldotaine.org.