La Région autonome de la Vallée d'Aoste et la Fondation Grand Paradis organisent l'exposition photographique « Ibex. De sa survie dans le Parc National du Grand Paradis en Vallée d'Aoste à symbole des Alpes », qui sera présentée du 29 novembre 2024 au 2 janvier 2025 dans la Principauté de Monaco, à la Galerie des pêcheurs, entrée principale du Rocher de la Principauté de Monaco, où se trouve le Musée Océanographique. La Vallée d'Aoste et le Gran Paradiso seront donc à l'honneur dans une destination prisée dans le monde entier, pendant l'une des périodes les plus fréquentées de l'année : les vacances de Noël.

L'exposition se compose d'une série de photographies de la Vallée d'Aoste, encadrée par les quatre massifs montagneux qui dépassent les 4 000 mètres d'altitude : le Gran Paradiso (4 061 mètres), le Mont Blanc (4 809 mètres), le Mont Rose (4 634 mètres) et le Cervin (4 478 mètres), ainsi que de la chèvre ibex, le nom scientifique du bouquetin.

Symbole du Parc National du Gran Paradiso, le bouquetin a été une proie convoitée par les chasseurs pendant des siècles dans tout le massif alpin, et a failli disparaître. L'espèce a été sauvée grâce à la création d'une réserve royale de chasse puis du premier parc national italien, le Parc National du Gran Paradiso. La verticalité et l'altitude des montagnes caractéristiques de la Vallée d'Aoste ont également joué un rôle dans la sauvegarde de l'animal, en offrant au bouquetin une véritable forteresse naturelle, à la fois efficace et d'une beauté rare.

L'exposition se déroule en présentant le bouquetin, devenu symbole des Alpes, sous différents aspects : le dimorphisme sexuel, les comportements sociaux, sa puissance et son équilibre incroyables. Elle offre aux visiteurs des pistes et des suggestions pour découvrir la réalité unique de la Vallée d'Aoste.

L'Adjoint au Tourisme, Sports et Commerce, Giulio Grosjacques, déclare : « Lorsque la directrice de la Fondation Grand Paradis m'a informé de l'opportunité d'organiser une exposition dans la Principauté de Monaco, j'ai accueilli cette nouvelle avec intérêt. Ce qui était encore plus stimulant, c'est le lieu proposé, la Galerie des pêcheurs, qui est l'entrée principale du Musée Océanographique de la Principauté. Associer notre région montagneuse à un musée de grande renommée internationale, qui raconte les habitats des océans, pourra constituer, pour le visiteur, un élément de surprise et d'émerveillement. La nature explosive de la Vallée d'Aoste, avec les plus hauts sommets d'Europe, et le bouquetin, devenu symbole du Parc National du Gran Paradiso, sauront, à travers de superbes photographies, raconter les merveilles de notre région à un public exigeant. »

Luisa Vuillermoz, directrice de la Fondation Grand Paradis, ajoute : « Le bouquetin est un symbole. Un symbole de conservation de la nature. De royauté, de force et d'élégance. L'exposition est un voyage dans les secrets du bouquetin, racontant une histoire d'équilibre entre l'homme et la nature. L'histoire du bouquetin est celle de la manière dont l'intelligence humaine peut non seulement détruire la terre qui l'héberge, mais aussi la sauver, et se sauver soi-même. Nous espérons que cette exposition pourra inspirer une réflexion sur la valeur de la biodiversité et l'importance d'agir pour la protection de notre patrimoine naturel, et permettre à un public international de découvrir nos montagnes extraordinaires. »

L'entrée à l'exposition est gratuite. Pour plus d'informations : www.lovevda.it/ ; www.grand-paradis.it.