Approvati i finanziamenti regionali ai progetti di sviluppo delle stazioni di sci nordico

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che la Giunta ha approvato la deliberazione sui contributi agli investimenti per le piste di fondo.

La legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 prevede la possibilità di concedere contributi per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i tracciati e le dotazioni delle piste per la pratica dello sci nordico, nella misura massima dell’80%. Le domande per le richieste di contributo scadevano il 30 settembre 2024.

Lo sci di fondo in Valle d’Aosta si configura come un'attività ideale per attrarre un pubblico sempre più vasto: famiglie, sportivi e appassionati di tutte le età. La possibilità di praticare questo sport nella incantevole cornice paesaggistica in cui insistono le piste valdostane, rafforza il legame tra le persone e la natura.

“Per garantire la crescita e la valorizzazione dello sci di fondo - afferma l’Assessore Luigi Bertschy - è fondamentale il sostegno delle istituzioni e degli enti locali, insieme a una collaborazione attiva con associazioni sportive e comunità del territorio. Lo sviluppo di progetti mirati, il miglioramento delle infrastrutture e la promozione delle peculiarità locali possono fare la differenza nel rendere attrattive le nostre piccole stazioni, e i comuni che le ospitano. Lo sci nordico è dunque, non solo uno sport, ma anche una risorsa che merita di essere sostenuta e valorizzata a favore delle comunità locali e per offrire agli appassionati un’esperienza unica”.

Gli investimenti approvati riguardano interventi nei seguenti comprensori:

Bionaz: ampliamento della copertura per lo snow farm, per incrementare lo stoccaggio della neve.

Champorcher: Completamento del sistema di innevamento – 1° lotto (sala pompaggio e innevamento anello piccolo).

Fontainemore: messa in sicurezza di un tratto di pista tramite livellamento e stabilizzazione del terreno e acquisto di un quad

Gressoney-La-Trinité: Installazione di due pannelli informativi agli ingressi delle piste

Morgex: realizzazione dell’impianto di innevamento (stazione di pompaggio, 6 pozzetti e 2 cannoni mobili) e acquisto di un mezzo battipista

Nus: messa in sicurezza di tratti di pista tramite il taglio di alcune piante in condizioni pericolose

Saint-Oyen: Installazione di una cisterna interrata a servizio dei mezzi battipista e motoslitte della stazione.

Complessivamente sono stati concessi contributi per 861 mila e 608 euro.