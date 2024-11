LES PETITS MARCHÉ DE FÊTES AU CHÂTEAU DE BOSSES

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 14,30 alle ore 19, il castello ospiterà una rassegna di artigianato e prodotti tipici, in un’atmosfera calda e accogliente che celebra la tradizione natalizia.

L'inaugurazione avverrà il 6 dicembre alle ore 17,30, dando ufficialmente il via a questo appuntamento che ormai è diventato una delle attrazioni principali della zona.

"Il Mercatino di Natale di Saint Rhémy en Bosses è un momento di grande valore per la nostra comunità. Si tratta di una bella e suggestiva vetrina che, all'interno della casa forte del Castello di Bosses, promuove la creatività e la professionalità dei nostri artigiani e hobbisti, mostrando al pubblico un autentico spaccato della nostra cultura e tradizione", afferma Corrado Jordan, presidente della Pro Loco e Consigliere regionale.

Corrado Jordan

L'iniziativa, che coinvolge non solo la Pro Loco, ma anche l'amministrazione comunale e il comitato di gestione della Biblioteca, è fortemente sostenuta dalle realtà locali. "Questo mercatino non è solo un’occasione di shopping, ma anche uno strumento fondamentale di promozione territoriale, che contribuisce a valorizzare il nostro patrimonio e a creare un legame più stretto con il nostro territorio", aggiunge Jordan.

Il mercatino, infatti, non si limita a essere una semplice esposizione di prodotti natalizi, ma diventa un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano scoprire e acquistare oggetti realizzati con passione e dedizione dai talentuosi artigiani locali. Ogni stand è una testimonianza del saper fare di una comunità che guarda con orgoglio alle sue radici e che, attraverso eventi come questo, offre una vetrina sulla propria tradizione culturale.

In un periodo dell’anno in cui il calore delle festività si mescola con la magia del paesaggio montano, il Mercatino di Natale di Saint Rhémy en Bosses si presenta come un evento che unisce persone, tradizioni e prodotti tipici in un’atmosfera unica e incantevole. Grazie al sostegno delle istituzioni locali, questa manifestazione continua a crescere e a diventare un punto di riferimento per il turismo e la cultura della Valle del Gran San Bernardo.