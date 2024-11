SAISON CULTURELLE: « Madama Butterfly » : per la prima volta al Teatro Splendor l’opera lirica con orchestra Nel centenario della morte di Giacomo Puccini

Per la prima volta nella sua storia, il Teatro ospiterà un’opera lirica: il capolavoro intramontabile di Giacomo Puccini, Madama Butterfly, in occasione del centenario dalla scomparsa del grande compositore. Questo evento rappresenta una celebrazione dell’arte lirica e valorizza il Teatro Splendor come centro principale di cultura e spettacolo, utilizzato per la prima volta nella sua piena funzionalità. La buca d’orchestra accoglierà l’Orchestra Filarmonica Italiana, che si esibirà per la prima volta in un allestimento lirico completo. La doppia rappresentazione segnerà un momento emozionante e “storico” per la comunità, in un teatro sfruttato in tutta la sua versatilità.

Ambientata nella Nagasaki dell’epoca, Madama Butterfly racconta la tragica storia d’amore tra Cio-Cio-San, giovane geisha ribattezzata Butterfly, e l’ufficiale americano Pinkerton. Per la giovane protagonista, questa unione rappresenta la promessa di una nuova vita, mentre per Pinkerton è solo un breve piacere. Il conflitto culturale e la differenza di prospettive tra i due portano a un epilogo drammatico.

Protagonista della produzione è il celebre soprano Daria Masiero, nel ruolo di Cio-Cio-San. Con una carriera che ha toccato i teatri più prestigiosi al mondo, tra cui la Scala di Milano e la Sidney Opera House, Masiero è rinomata per la sua intensità interpretativa e la capacità di incarnare Butterfly con toccante sensibilità. Al suo fianco, un cast di eccellenza nel panorama lirico italiano: Carlotta Vichi sarà Suzuki, la fedele dama di Butterfly; Giuseppe Distefano interpreterà Pinkerton; Francesco La Gattuta sarà Sharpless; Giacomo Leone sarà Goro; Giacomo Pieracci interpreterà Lo Zio Bonzo, e Bronislawa Sobierajska sarà Kate Pinkerton.

L'Orchestra Filarmonica Italiana, una delle più importanti realtà orchestrali italiane, darà vita alla splendida partitura di Puccini. La direzione musicale sarà affidata a Jacopo Brusa, Direttore d’Orchestra già apprezzato nei circuiti lirici nazionali e internazionali, tra cui l’ultimo debutto al prestigioso Teatro De La Maestranza di Siviglia con Turandot, terminato con standing ovation in un teatro tutto esaurito. Brusa, vincitore con Don Carlo per il circuito OperaLombardia del prestigioso Premio Abbiati 2024, si distingue per la sua sensibilità musicale e per la sua abilità nell’interpretare le complesse trame emotive di Puccini.

Lo spettacolo è fuori abbonamento.

I biglietti (Platea Intero € 30,00 / Ridotto € 25,00 – Galleria Intero € 20,00 / Ridotto € 15,00) sono in vendita online sul sito WEBTIC.IT https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5406 e presso il punto vendita della Saison Culturelle, presso il Museo Archeologico Regionale (Piazza Roncas, 12 – Aosta – Tel: +39 0165 32 778), secondo il seguente orario: da lunedì a sabato, dalle ore 13:30 alle 18:30. Il punto vendita è chiuso la domenica e nei giorni festivi.

La Saison Culturelle 2024/2025 è realizzata dall’Assessorato Beni e Attività Culturali, Sistema Educativo e Politiche per le Relazioni Intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con il patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.