Le prospettive di Stella Alpina per il futuro tra famiglia, sostenibilità e innovazione sociale

Il movimento politico Stella Alpina ha organizzato con successo due giornate di incontri e approfondimenti, dal titolo “En Amitié”, che hanno visto la partecipazione di figure di spicco della politica, del giornalismo e della scienza. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di stimolare il dibattito su temi fondamentali per il futuro della società, attraverso il confronto su argomenti cruciali come la comunicazione politica, la famiglia, i cambiamenti climatici e la sostenibilità.

Venerdì 22 novembre, la giornata è iniziata con un dialogo tra Ronny Borbey, segretario di Stella Alpina, e il giornalista Davide Giacalone, direttore del quotidiano La Ragione e editorialista di RTL102.5. Il confronto si è incentrato su come la politica utilizzi la lingua per trasmettere i propri messaggi, esplorando parole e concetti centrali nella discussione politica odierna come “Economia”, “Immigrazione”, “Formazione”, “Famiglia”, “Sociale” e “Politicamente Corretto”. Un approfondimento utile a riflettere su come la politica comunichi con la società, ma anche su come questi concetti vengano percepiti e vissuti dai cittadini.

Sabato 23 novembre, la mattinata è stata dedicata alla discussione sulla politica per la famiglia e la comunità. Luisa Trione, presidente di Stella Alpina, ha moderato una tavola rotonda che ha visto la partecipazione dell’onorevole Elena Bonetti, vice presidente di Azione e già ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia. Bonetti ha presentato una visione multidimensionale delle politiche del Welfare e della famiglia, evidenziando la necessità di un approccio integrato per rispondere alle sfide sociali del nostro paese. Il dibattito è stato arricchito dagli interventi di Carlo Marzi, assessore regionale alle Politiche Sociali, Sanità e Salute, Silvia Ambroggio, vicepresidente del Forum delle Famiglie, e Chiara Bernardi, insegnante e assessore comunale. Un confronto a più voci che ha messo in luce le varie sfaccettature delle problematiche sociali legate alla famiglia, al welfare e alla genitorialità.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, un altro incontro di grande rilievo ha visto protagonista Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e noto giornalista scientifico, che ha offerto una panoramica dettagliata sui cambiamenti climatici e la sostenibilità. Mercalli, con un approccio scientifico e rigoroso, ha parlato del surriscaldamento globale, del consumo del suolo, della gestione delle risorse energetiche, dei trasporti, del telelavoro e dell’autosufficienza alimentare. Al suo fianco, una serie di esperti e amministratori locali hanno partecipato al dibattito, tra cui Francesco Gentile, assessore comunale e docente, Marco Cocco, esperto in comunicazione sulla gestione dei rifiuti, e il già assessore comunale di Aosta Flavio Serra, insieme al sindaco di Cogne Franco Allera. Un confronto intenso e articolato, che ha messo in evidenza le sfide ambientali e la necessità di politiche locali e globali capaci di affrontare le problematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità.

In entrambe le giornate, il dibattito è stato arricchito dalla partecipazione attiva del pubblico, che ha potuto intervenire con domande e riflessioni, contribuendo a un confronto stimolante e costruttivo. Le giornate sono state un importante momento di approfondimento e di proposta politica, dimostrando ancora una volta l’impegno di Stella Alpina nell’affrontare i temi più urgenti e rilevanti per la comunità. Le iniziative del movimento, infatti, si pongono come occasione di riflessione e di costruzione di un progetto politico che guardi al futuro, tenendo sempre in considerazione le esigenze e le sfide della società contemporanea.