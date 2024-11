Servizio trasporto per gli spettacoli della Saison Culturelle in programma presso il Palais di Saint-Vincent

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che per i due concerti della Saison culturelle 2024/2025 previsti entrambi alle ore 21.00 presso il Palais di Saint-Vincent - ROSE VILLAIN sabato 7 dicembre 2024 e FIORELLA SINFONICA Live con Orchestra domenica 15 dicembre 2024, sarà attivato e disponibile un servizio di trasporto gratuito fino ad esaurimento posti.

Il servizio prevede le seguenti tratte andata e ritorno:

Pont-Saint Martin – Saint-Vincent

partenza ore 20.00

fermate intermedie previste Hône/Bard - Verrès

Courmayeur – Saint-Vincent

partenza 19.30

fermate intermedie previste Morgex – Arvier - Saint-Pierre – Sarre – Aosta – Nus - Chambave

Il servizio gratuito è riservato ai possessori di biglietto previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonicamente al seguente recapito Tel: +39 0165 32 778 in orario biglietteria, dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30 (escluso domenica e giorni festivi) o attraverso la mail dedicata saison@regione.vda.it .