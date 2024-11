Metti in moto il rispetto: la campagna contro la violenza di genere coinvolge motociclisti e istituzioni

Il 22 novembre 2024 è stato presentato ufficialmente il progetto “Metti in moto il rispetto”, una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere promossa dall’Azienda USL della Valle d’Aosta in collaborazione con l’Associazione di motociclisti Red Code Emergency Bikers Valle d’Aosta. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Aosta e del Comune di Saint-Pierre, si propone di coinvolgere la comunità, tanto femminile quanto maschile, su temi cruciali come il contrasto agli stereotipi di genere, la promozione della gentilezza e del rispetto, e l’attivo coinvolgimento degli uomini nella lotta alla violenza di genere.

“La violenza di genere non è un problema solo delle donne, ma una questione sociale che coinvolge tutti, soprattutto gli uomini, che devono essere promotori di un cambiamento culturale,” ha spiegato la dott.ssa Antonia Billeci, responsabile del progetto e medico referente regionale per la violenza di genere. Il progetto, ideato e gestito dalla dott.ssa Billeci e dall'infermiera Katia Vallet, prevede attività di sensibilizzazione che uniscono diversi mondi: quello sanitario e quello dei motociclisti. “I motociclisti incarnano valori di libertà, solidarietà e comunità e possono svolgere un ruolo fondamentale nel sensibilizzare un pubblico ampio su questo tema,” ha aggiunto la dott.ssa Billeci. L’obiettivo è di creare un legame tra i diversi contesti sociali, dimostrando che ogni individuo, con gesti simbolici e quotidiani, può contribuire al cambiamento necessario per prevenire la violenza.

Durante la presentazione del progetto, l’Assessore alla Sanità Carlo Marzi ha sottolineato l’importanza di azioni concrete e condivise nella lotta alla violenza di genere. “La campagna ‘Metti in moto il rispetto’ è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e cittadini,” ha dichiarato Marzi, aggiungendo che la violenza contro le donne è una responsabilità collettiva che riguarda tutta la comunità. La campagna mira a promuovere la gentilezza e il rispetto come valori fondanti per il benessere sociale, ma anche a sensibilizzare i giovani e la società civile sull'urgenza del problema.

Il cuore della campagna è rappresentato dal Calendario 2025, realizzato dal fotografo Fabio Dibello, che raccoglie 12 immagini in bianco e nero dei motociclisti del gruppo Red Code insieme ai loro familiari. Le foto sono impreziosite da tocchi di rosso, colore simbolo della causa, e rappresentano visivamente il messaggio di solidarietà e di azione concreta. L’immagine di copertura del calendario raffigura il “Greundzo”, un personaggio mitologico valdostano, simbolo di forza e protezione, ripreso anche sulle magliette rosse prodotte per l’occasione.

Calendari e magliette saranno disponibili a partire dal 25 novembre presso vari punti di raccolta, tra cui l’Ospedale Parini di Aosta, il presidio Beauregard, la sede dell’USL di Via G. Rey 1, e il 1 dicembre presso il supermercato Carrefour di Pollein. L’acquisto di questi oggetti, con una donazione minima di 10 euro, contribuirà alla raccolta di fondi destinati al Centro Donne contro la Violenza e alla Casa Rifugio di Aosta, che offrono supporto e protezione alle vittime di violenza.

Un momento centrale del progetto sarà l'evento del 6 dicembre, che si terrà presso Plus Aosta (ex Cittadella dei Giovani). L’evento includerà una Tavola Rotonda sul fenomeno della violenza di genere, moderata dalla dott.ssa Billeci e dal presidente di Red Code, Fabio Canova. Durante l’incontro interverranno figure istituzionali di spicco, come l’Assessore alla Sanità Carlo Marzi, il Direttore Sanitario Mauro Occhi, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Aosta Manlio D’Ambrosi, e la Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Ausl VDA, Anna Castiglion. Questo dibattito avrà lo scopo di sensibilizzare ulteriormente la comunità, attraverso il confronto e la condivisione di esperienze e soluzioni per contrastare la violenza di genere.

La serata si concluderà con un momento ludico e musicale, con performance dal vivo degli Hospitalieri e degli Skarlett, seguite da un DJ set a cura di Stefe Groove, che proporrà una selezione musicale ispirata agli anni '80 e '90. L’ingresso all'evento sarà gratuito e aperto a tutti, offrendo così a chiunque l’opportunità di partecipare alla causa e contribuire alla lotta contro la violenza di genere. Come sottolineato dalla dott.ssa Billeci, “L’impegno di tutti è essenziale per costruire una società che promuova i valori di rispetto e uguaglianza per ogni individuo.”