Le attività della Biblioteca Comunale di Gressan: Eventi e iniziative

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre, la Biblioteca comunale di Gressan ha organizzato una serie di eventi e attività per sensibilizzare la comunità su temi importanti e coinvolgere i cittadini in iniziative culturali.

La nostra vetrina: Libri dedicati al tema della violenza sulle donne

A partire dalla settimana del 19 novembre, la Biblioteca di Gressan ha allestito la nuova "La nostra vetrina", uno spazio espositivo dedicato alla violenza sulle donne. Gli utenti della biblioteca possono consultare una selezione di libri che trattano questo delicato argomento. La vetrina sarà disponibile per circa un mese, offrendo un’occasione di riflessione attraverso la lettura.

Mini-rassegna cinematografica "Amarcord-(je me rappelle)"

Lunedì 25 novembre, nell’ambito della mini-rassegna cinematografica "Amarcord-(je me rappelle)", sarà proiettato il film "Women talking. Il diritto di scegliere" (2022), scritto e diretto da Sarah Polley. Il film, che verrà proiettato al Salone BCC di Gressan alle ore 20.30, affronta il tema della violenza senza mostrarla direttamente, ma raccontando le conseguenze fisiche e psicologiche che vivono le donne che decidono di parlare. L'ingresso è gratuito.

Accensione dei presepi: 5ª edizione de #ipresepidigressanjovençan

Il 8 dicembre si aprirà la 5ª edizione de #ipresepidigressanjovençan con l'accensione dei presepi che illumineranno i Paesi di Gressan e Jovençan fino al 6 gennaio 2025. Un itinerario, tracciato grazie a una mappa digitale, guiderà i visitatori alla scoperta dei presepi grandi e piccoli, tutti nati dal desiderio di far parte di un progetto che coinvolge le comunità locali.

Partecipa all'iniziativa dei presepi

Chi desidera partecipare all'iniziativa dei presepi può compilare l'apposito modulo digitale (disponibile tramite QR code) e ritirare il tagliando da esporre sul presepe. La mappa digitale sarà aggiornata costantemente.