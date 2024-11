Al via l’edizione 2024 del Concorso Modon d’Or

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Chambre Valdôtaine des entreprises et activités libérales, e supportata dal Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina, mira a valorizzare la Fontina DOP d’alpeggio, promuovendo la qualità del prodotto e riconoscendo l’impegno degli allevatori e dei trasformatori locali. Quest’anno, il concorso ha visto la partecipazione di 44 produttori, che hanno presentato forme prodotte nel mese di luglio, come previsto dal regolamento.

Anche per questa edizione, verranno selezionate 10 finaliste, con 5 premiati per la migliore Fontina DOP dell’estate 2024, ai quali sarà conferito il prestigioso riconoscimento di "Modon d’Or 2024". La giuria di eccellenza, composta da esperti del settore, chef e giornalisti, si riunirà venerdì 29 novembre 2024 al Castello Sarriod de la Tour di St-Pierre, per eseguire le degustazioni e decretare i vincitori.

Il concorso si articola in diverse fasi di assaggio, che coinvolgono giurie tecniche, di operatori del territorio e di eccellenza. La giuria tecnica ha il compito di selezionare le 10 finaliste, che saranno poi valutate dalla giuria degli operatori del territorio, composta da ambasciatori della Fontina, rappresentanti di associazioni locali e giornalisti. La giuria finale, invece, determinerà i vincitori e si riunirà nel suggestivo castello di Saint-Pierre.

Il Concorso Modon d’Or si conferma un’occasione importante per riconoscere il valore storico, culturale ed economico della Fontina DOP Alpeggio, che è simbolo della tradizione agricola e zootecnica valdostana. La manifestazione contribuisce a promuovere il prodotto non solo a livello locale, ma anche sui mercati più ampi, coinvolgendo esercizi commerciali, ristoranti e punti vendita di tutta la regione.

L’evento si concluderà sabato 30 novembre 2024 con la cerimonia di premiazione, che si terrà presso il salone comunale polivalente di Issogne, e offrirà un'ulteriore opportunità per celebrare la qualità e la tradizione della Fontina DOP Alpeggio.