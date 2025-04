La Salle celebra la ruralità valdostana: Belva, Farca e Jamaica regine di giornata

Nel cuore della primavera, tra pascoli che si tingono di verde e monti ancora spolverati di neve, la ruralità valdostana si è raccontata oggi, 27 aprile, nella penultima eliminatoria di primavera del 68° Concours Régional Batailles de Reines, svoltasi a La Salle. Una giornata di festa, passione e memoria, che tiene viva un'antica tradizione: quella del rispetto profondo tra uomo e animale, tra natura e cultura.

I bosquet

1ª Categoria – BELVA, forza e nobiltà

In 1ª Categoria è BELVA (673 kg), della coppia Frassy - Letey di Arvier, a imporsi con decisione su BERLIN (625 kg) di Simon e Julien Charbonnier di Aosta. Al terzo posto MOURINA (653 kg) di Luana De Antoni di Charvensod, seguita da MALICE (698 kg) di Edy Gontier di Aymavilles.

In ogni spinta di Belva si è sentita la forza antica della nostra terra: non solo muscoli, ma un carattere fiero che racconta secoli di allevamento sapiente.

2ª Categoria – FARCA e la doppietta della passione

In 2ª Categoria, dominio assoluto di William Guala, allevatore di Saint-Nicolas, che conquista il primo e secondo gradino del podio rispettivamente con FARCA (565 kg) e BRIGA (542 kg). Il terzo posto va a MELODIE (559 kg) dell’Azienda Agricola Verney di Gressan, mentre MANDA (562 kg) di Vilmo Bizel di Morgex si piazza quarta.

La doppietta di William Guala è la prova che la passione e la dedizione quotidiana alla stalla e al pascolo sono ancora oggi la linfa vitale della montagna.

3ª Categoria – JAMAICA, energia giovane

In 3ª Categoria a brillare è JAMANICA (513 kg) di Davide Bieller di Prè-Saint-Didier, che vince su RUBIO (513 kg) di Simon e Julien Charbonnier di Aosta. Terzo posto per COBRA (508 kg) di Ezio Chabloz di Sarre, e quarto per PANTERA (513 kg) di Aurelio Crétier di Saint-Christophe.

Jamaica incarna lo spirito giovane e scattante della ruralità valdostana: una tradizione che vive non solo nella memoria, ma anche nel futuro dei nostri allevatori.

TULIPE, la regina del peso

Menzione d'onore per TULIPE di Frassy - Letey, la bovina più pesante della giornata con ben 708 kg.

Tulipe è il simbolo della robustezza e dell'orgoglio: ogni chilo racconta il lavoro, la cura e l’amore con cui si cresce una regina delle montagne.

Il prossimo appuntamento sarà a Valpelline, domenica 4 maggio, per l’ultima eliminatoria di primavera, prima delle grandi finali: un altro capitolo da vivere insieme, per continuare a raccontare al mondo una Valle d'Aosta autentica, fiera e straordinariamente viva.