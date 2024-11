Corso di yoga per anziani e ragazzi con disabilità

L’obiettivo di questo corso è semplice ma di grande valore: offrire un’opportunità per far uscire gli anziani e i ragazzi con disabilità dal loro quotidiano e permettere loro di sviluppare la socialità attraverso la pratica dello yoga. Un’idea che nasce dal desiderio di creare un ambiente accogliente e stimolante dove chi partecipa possa ritrovare benessere, senza distinzioni, in un contesto che privilegia il supporto reciproco e la condivisione.

“Con questo corso vogliamo far uscire anziani e ragazzi con disabilità dal proprio contesto per unirli e sviluppare la loro socialità attraverso la pratica dello yoga”, afferma Vittorio Sassolini, Presidente del Rotary Club Aosta. Il corso si tiene due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, dalle 10:00 alle 11:30, presso la palestra Disval di Aosta, un centro che già da anni integra sport e disabilità, e che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. Il corso viene tenuto dall’insegnante di yoga Alice Ravello, con la collaborazione della dottoressa e logopedista Daniela Nardo, a conferma della serietà e della preparazione con cui il progetto è stato pensato.

Il corso, che è già iniziato e proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico 2024/2025, è completamente gratuito. I costi delle lezioni sono infatti interamente coperti dai vari club rotariani, al fine di garantire l’accesso a tutti, senza che le famiglie debbano affrontare spese aggiuntive. In questo modo, l'iniziativa diventa anco ra più inclusiva e accessibile, permettendo a tutti, anche ai ragazzi con disabilità più grandi, di partecipare e trarre beneficio da questa esperienza.

Per partecipare, basta chiamare la palestra Disval al numero +39 0165 548151 e comunicare il numero di persone interessate a prendere parte al corso. Un piccolo gesto che può fare la differenza, aprendo le porte della solidarietà e della comunità, e favorendo l’inclusione sociale attraverso un’attività che fa bene al corpo e alla mente. Un progetto che dimostra come, con l’impegno e la collaborazione di realtà diverse, si possano costruire ponti di benessere per tutti, indipendentemente dalle difficoltà.