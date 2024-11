GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata l’adesione della Regione autonoma Valle d’Aosta alla Fondazione CIMA (Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale) in qualità di socio. L’importo di spesa è di 200 mila euro. L’adesione rappresenta un’opportunità per la Regione, vista la progettualità internazionale di alcuni temi strategici, e potrà rendere la Valle d’Aosta un luogo d’incontro particolarmente significativo per l’arco alpino. Il coinvolgimento della Regione ha anche la prospettiva di ampliare la collaborazione su altri settori, oltre che rafforzare la collaborazione sulle tematiche di protezione civile.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata la progettazione di fattibilità tecnico-economica, l’apposizione del vincolo di interesse pubblico ai fini della procedura espropriativa e contestuale approvazione della bozza della proposta d’intesa tra la Regione e il Comune di Aosta per la realizzazione dell’accesso alla pista antincendio boschivo di Vignole nello stesso comune.

Sono state individuate le aree agricole interessate dagli eventi alluvionali del 29-30 giugno 2024 per l’attivazione delle misure di sostegno pubblico a favore delle aziende agricole interessate. La decisione individua le aree agricole omogenee affinché possano essere attivate le misure di sostegno pubbliche, nonché deroghe agli impegni agroclimatico-ambientali per le aziende agricole ivi ricadenti e coinvolte in diversa misura.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono state approvate le modalità per l’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado ubicate fuori dal territorio regionale, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025.

È stato approvato il programma di massima per le celebrazioni del 2050° anno dalla fondazione di Augusta Praetoria e la relativa bozza di accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta.

La Gouvernement régional ha approvato l’organizzazione dei corsi dell’école populaire de patois e de langue walser per la sessione 2024-2025.

È stato approvato il progetto, fase unica, dei lavori di realizzazione di un'illuminazione esterna del Castello di Villa nel Comune di Challant-Saint-Victor, bene di proprietà regionale.

Inoltre, è stato approvato, in fase unica, il progetto dei lavori di restauro di un tratto della cinta muraria di Aosta, settore Sud (Via Cretier), di proprietà regionale, al fine di garantire la conservazione del tratto di muro Sud della cinta.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il finanziamento del progetto proposto dal Comune di Perloz per la realizzazione dei lavori di regimazione delle acque e mitigazione del rischio di caduta massi tra le località Château Charles e Notre-Dame de la Garde nel Comune di Perloz. L’importo di spesa è di 800 mila euro.

È stato poi approvato il finanziamento del progetto proposto dal Comune di Emarèse per la realizzazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio frana a monte della strada intercomunale Emarèse - Saint-Vincent per un impegno di spesa di 850 mila euro.

Sono state approvate le modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2024/2026, in particolare relativamente agli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi a protezione della strada regionale n. 44 in località Steischlag del Comune di Gressoney-Saint-Jean.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di un sondaggio geognostico profondo per la determinazione dell’assetto geologico e idrogeologico della piana di Aosta, in località Grand Place nel Comune di Pollein. La spesa complessiva è di 534.342,95 euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata l’istruttoria pubblica finalizzata alla co-progettazione e alla gestione in partnership di un servizio per l’abitare temporaneo, volto alla reintegrazione sociale di persone in condizioni di povertà e grave marginalità sociale. Il servizio, a carattere sperimentale, sarà svolto presso due alloggi messi a disposizione dai Comuni di Quart e Montjovet, per le cui opere di adeguamento è prevista una spesa complessiva di 210 mila euro a valere su fondi PNRR.

È stato approvato un contributo destinato alla “Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale” per la realizzazione del progetto “Questa è musica diversa”, rivolto alle persone con disabilità per l’anno scolastico 2024/2025. Il progetto si articola in una serie di laboratori rivolti a persone di varie fasce d’età e tipologie di disabilità e comprende attività finalizzate a favorire lo sviluppo di capacità e abilità, e l’inclusione sociale delle persone fragili.

È stata presa in esame la deliberazione di approvazione dei criteri per la concessione del contributo straordinario a favore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz di Aosta. L’atto sarà sottoposto al parere del Consiglio permanente degli enti locali.

È stato approvato il fabbisogno di strutture residenziali e servizi domiciliari per minori, giovani adulti e loro famiglie per il prossimo triennio 2025/2026, per un importo massimo complessivo pari a 4 milioni di euro per i servizi di tipo residenziale e 2.207.714 euro per il servizio domiciliare.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato concesso un contributo di 90 mila euro al Comitato incremento Fiera di Sant’Orso di Donnas per l’organizzazione della “1025a Fiera del legno di Sant’Orso di Donnas”.

È stato approvato il protocollo d’intesa tra la Regione e la Rete ferroviaria italiana (RFI) per la definizione del programma strategico per lo sviluppo dell’intermodalità e dei servizi nelle stazioni ferroviarie di RFI. Con questo atto si intende incentivare la creazione di nodi intermodali per favorire l’interscambio tra diversi modi di trasporto collettivi (trasporto pubblico locale e trasporto collettivo di lunga percorrenza su gomma e su rotaia) e individuali (mobilità attiva e veicoli a motore privati) con l’intento di incentivare lo sviluppo di una mobilità più sostenibile.