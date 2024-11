Felicità in Festa

Affettuosi auguri di buon compleanno e buon proseguimento a Kevin Avondet di Villar Perosa. Un abbraccio formidabile a tutta la famiglia.

In fotografia con Monica Ibi e Simone Frascati.

Tanti auguri al piccolo Martino Carmignoli di Inverso Pinasca. Una montagna di bacioni anche alla sorellina Caterina e all'intera famiglia.

Sinceri e luminosi auguri di buon compleanno ai simpaticissimi coniugi Didi e Marco Charbonnier di Luserna San Giovanni.

Abbondanti e affettuosi auguri di buon compleanno a Lidia Caffaro di Pinerolo, autorevole e stimata ostetrica storica del Pinerolese.

Grazie, Lidia, per la pazienza, la competenza, l'umanità che hai dimostrato ogni giorno per decenni accompagnando il delicato percorso di mamme, papà e neonati nel magico momento della nascita. Intere generazioni ti avvolgono con riconoscenza in un formidabile abbraccio, auspicando per te un avvenire pronto a garantirti sempre buona salute, energia, meritata felicità. Sei una sorella, un'amica e una zia formidabile.

Copiosi, luminosi e gioiosi auguri per i rispettivi compleanni alla fantastica Giorgia Beone e al mitico fratello Nicolò, meravigliosi cittadini del mondo, che viaggiano tra la Val Pellice e Malaga. Possano i giorni a venire garantire sempre gioia, forza, successo e fortuna all'intera famiglia. Un abbraccio speciale a nonna Fides e nonno Luigi.

Sinceri e abbondanti auguri per un gioioso compleanno a Agnese Badariotti di Luserna San Giovanni, edicolante sprint e amica insostituibile.

Molti auguri per un felice compleanno a Paola Truffa di Roletto, nonna e bisnonna da manuale.

Augurissimi per Adriana Gabbero di Cumiana e un forte abbraccio!!

Copiosi e luminosi auguri per un compleanno indimenticabile a Maria Airaudo di Macello, amata da una grande famiglia e tanti amici.

Una montagna di auguri e di bacioni per Lucia Beltramino Gallea, pilastro portante di un noto ipermercato di Torre Pellice insieme al marito Danilo, sempre paziente, sorridente e competente.

Tantissimi luminosi auguri per un magnifico compleanno a Lorenzo e Stefano Cerutti di Pinerolo. Bacioni anche a Paola e Luca.

Tanti auguri ricordando giorni felici a Serafino Bertalotto di Perosa Argentina, Gemma e Stefania.

Auguriamo un trionfale compleanno ad Arta Cika Abbà, nuora della nostra farmacista storica Maria Bergalio di Luserna San Giovanni. Un abbraccio anche a Maria, Tonino, Maurizio e tutti quanti.